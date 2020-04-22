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BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş
BİLSEM sınav sonuçları heyecanla bekleniliyor. BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada öğrencilere Tablet üzerinde uygulanan sınavda birçok kategoriden sorular soruluyor. Ocak ayında 15 Mart haftasına kadar her hafta sonu düzenlenen sınava giren adaylar sonuç açıklamasının ardından ikinci aşamaya geçebilecekler. İşte BİLSEM sonuçları ile ilgili detaylar….
BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? İlk aşama olan grup tarama sınavına giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular soruldu. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanıyor, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmiyor. Bu aşamayı başaran öğrenciler bireysel değerlendirme testine girmeye hak kazanacaklar. Peki BİLSEM sonuçları nereden öğrenilecek?
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