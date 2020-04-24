BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bilim ve Sanat Merkezleri sınavları iki aşamalı şekilde yapılıyor. Adaylar önce grup tarama testine, ardından da bireysel değerlendirmeye giriyorlar. BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili 22 Nisan’a işaret edilmişti. Ertelenen sınavların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları daha önce yayınlanan takvime göre 22 Nisan’da açıklanacaktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mart’ta itibaren sınavların ertelemesinin ardından kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra //meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SINAV ERTELEME DUYURUSU

Kurum tarafından 14 Mart tarihinde yapılan açıklama şu şekilde:

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.