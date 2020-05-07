BİLSEM sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları 2020 sorgulama

Zihinsel yetenekleri üst seviyede olan öğrenciler için özel sınıflarda eğitim imkanı tanıyan BİLSEM, sınav sonuçları ile araştırılmaya devam ediliyor. Birkaç ay önce sınavların tamamlanmasının ardından sonuç açıklama sürecine geçilen BİLSEM için sınav sonuçları, bakanlığın değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte açıklanacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o detaylar

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olmuştu. Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Önceki hafta canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etti.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavının herhangi bir aksilik olmaması halinde 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM SINAVI NASIL YAPILIR?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

GRUP TARAMA SINAVI: Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlanacak. Uygulama Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI:Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre

belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.



Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen

öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.