BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB'ten BİLSEM 2020 sonuçları ile ilgili duyuru

BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunun yayımlanması ile belli oldu. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’da sona erecek. BİLSEM sonuçları ile ilgili de ekim ayına işaret edildi ve tarih açıklandı.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de //meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.