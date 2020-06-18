BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB bilgileri

BİLSEM sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Daha önce sınavı gerçekleşen BİLSEM sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmenin ardından ilan edilecek. 2 Nisan tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçlarında binlerce veli ve öğrenci MEB'ten gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olmuştu. Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Mayıs ayının ilk haftasında canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etti.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavının herhangi bir aksilik olmaması halinde 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.





Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.