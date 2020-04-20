BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 BİLSEM sınav sonuçlarında

BİLSEM sınav sonuçları 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihlerinin 15 Mart’tan itibaren ertelenmesinin ardından sonuç tarihinin de değişip değişmeyeceği merak konusu.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçları daha önce MEB tarafından yayınlanan takvime göre 22 Nisan’da erişime açılacak. Sonuç açıklanma tarihi ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

ERTELENEN BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurum tarafından 14 Mart tarihinde yapılan açıklama şu şekilde:

Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri nedeniyle 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hafta sonları gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama tarihleri tedbir amaçlı revize edilmiştir. 15 Mart 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek uygulamalar yapılmayacak olup ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ayrıca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren planlanan BİLSEM grup tarama uygulamaları (21-22 Mart, 28-29 Mart, 04-05 Nisan, 11-12 Nisan, 18-19 Nisan) ertelenmiş olup ilerleyen tarihlerde konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.