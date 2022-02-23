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BİLSEM sayısı 279’a yükseldi

#BİLSEM#MEB#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
BİLSEM sayısı 279’a yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ilde BİLSEM sayısını 279’a yükseltti. MEB, özel yetenekli öğrencilerin  erişimlerini artırmak amacıyla yıl sonunda BİLSEM sayısını 350’ye çıkartmayı hedefliyor.

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MEB’in BİLSEM’lere erişimi artırmak için yaptığı çalışmalar sonucunda 81 ilde 183 adet olan BİLSEM sayısı, 2021 yılı sonunda 225’e çıkmıştı. 2022 yılında BİLSEM’leri daha fazla erişilebilir kılmak için çalışmalar yapan MEB, BİLSEM sayısını 279’a yükseltti. MEB, 2022 yılı sonunda BİLSEM sayısını 350’ye çıkartmayı hedefliyor.

BİLSEM’lerde 554’ü genel yetenek, 183’ü müzik ve 232’si görsel sanatlar olmak üzere 969 atölye bulunuyor. 81 ilde 12 bin 579’u ilkokul, 43 bin 954’ü ortaokul ve 10 bin 842’si lise olmak üzere toplam 67 bin 375 öğrenci eğitim alıyor. 

 

2 BİN 657 ÜRÜN İÇİN TESCİL BAŞVURUSU
2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün tescil başvurusunda bulunan BİLSEM’ler, 13 patent, 39 faydalı model, 1.245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1.305 ürünün tescili aldı.

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Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Bakanlık olarak özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM’lerin altyapı ve imkânlarını sürekli iyileştiriyoruz. BİLSEM’lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM’lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz. Özellikle özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM’lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225’e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350’ye çıkartmaktı. Gerekli planlamalarımızı da tamamladık. Bu kapsamda 54 yeni BİLSEM açarak şubat ayı itibarıyla BİLSEM sayımızı 279’a çıkarttık. 2022 yılı sonuna kadar BİLSEM sayısını 350’ye çıkartacağız.”

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#BİLSEM#MEB#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

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