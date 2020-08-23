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GeriEğitim BİLSEM projelerine 1.5 milyon Euro hibe desteği
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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.08.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

BİLSEM projelerine 1.5 milyon Euro hibe desteği

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BİLSEM projelerine 1.5 milyon Euro hibe desteği
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) 50 projeyle 1.5 milyon Euro hibe desteği aldığını belirtti.

Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"BİLSEM’den büyük başarı. 50 projeyle, bir buçuk milyon euro hibe desteği kabul edilen BİLSEM’ler uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Öğretmen ve öğrencilerimiz ufuklarını geliştirmek için çalışmalara aralıksız devam ediyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

 

 

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