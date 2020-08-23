BİLSEM projelerine 1.5 milyon Euro hibe desteği

Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BİLSEM’den büyük başarı. 50 projeyle, bir buçuk milyon euro hibe desteği kabul edilen BİLSEM’ler uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Öğretmen ve öğrencilerimiz ufuklarını geliştirmek için çalışmalara aralıksız devam ediyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."