BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı

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21 Aralık 2024 - 23 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan ancak olumsuz hava koşullarıyla nedeniyle 1 Mart’ta tamamlanan BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarının sonuçları 7 Mart’ta açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinden ulaşabilecek. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

GİRİŞ BELGELERİ 8 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Giriş belgeleri 8 Nisan’da açıklanacak uygulamalar 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

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TAKVİM BİR HAFTA ERTELENDİ

Daha önce duyurulan takvime göre 28 Şubat'ta duyurulması beklenen BİLSEM ön değerlendirme sonuçları önceki haftalarda ülke genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle 7 Mart’a ertelenmişti. BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması bekleniyordu. Ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadı ve süre uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a uzatıldı. Sonuçların açıklanması da bir hafta ertelenmiş oldu.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.