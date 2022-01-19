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BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı

#BİLSEM#2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme Ve Atama Kılavuzu#MEBBİS
BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan ‘2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’ ve kontenjanlar yayımlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve onay işlemleri 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvuruda bulunacak öğretmenlerin MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerine ilişkin eksiklikleri gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek amacıyla başvuruda bulunmaları halinde gerekli işlemler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir" denildi.

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#BİLSEM#2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme Ve Atama Kılavuzu#MEBBİS

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