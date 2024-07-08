BİLSEM öğretmen seçme sonuçları açıklandı

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BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 9-11 Temmuz arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak. Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile bildirilecek. Atama için tercihler ise 18-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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