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BİLSEM öğretmen seçme sonuçları açıklandı

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#MEB#BİLSEM#BİLSEM Öğretmen Seçme Sonuçları Açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 19:55

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçlarını ve tercih yapmaya esas puanları açıkladı.

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BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 9-11 Temmuz arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak. Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile bildirilecek. Atama için tercihler ise 18-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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#MEB#BİLSEM#BİLSEM Öğretmen Seçme Sonuçları Açıklandı

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