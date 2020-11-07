BİLSEM öğrencilerinin başarısı

Projeyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘İki güzel haber’ diyerek duyurdu. İşte Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:



DÜNYAYA SUNACAĞIZ

“İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız”



BRAİLLE ALFABESİ NEDİR?

Braille alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur. Noktalardan her biri altmışdört farklı kombinasyondan birini oluşturması için farklı şekillerde dizilir.

