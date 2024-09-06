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BİLSEM e-içerikleri yayında

Güncelleme Tarihi:

#BİLSEM#Bilim Ve Sanat Merkezleri#EBA
BİLSEM e-içerikleri yayında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 10:49

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)’de öğrenim gören öğrencilerin zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini destekleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında üretilen 873 etkileşimli e-içerik, EBA’da yayımlandı. Üretilen e-içerikler, öğrencilere zenginleştirme ve derinleştirme yoluyla öğrenme fırsatı sunarken aynı zamanda öğrencilerin etkileşim üzerinden aktif öğrenme sürecine dâhil olmalarına katkı sağlıyor.

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BİLSEM Destek Eğitim Programı’nda yer alan 419 İngilizce, 360 sınıf etkinliği ve 94 bilişim teknolojileri ve yazılım dersi e- içeriği, yıl boyunca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen e-içerik geliştirme eğitimlerine katılan öğretmenlerden oluşan ekipçe hazırlandı. Özel yetenekli öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılmak amacıyla hazırlanan e-içeriklerde eşleştirme, çoktan seçmeli, sıralama, okuduğunu anlama, doğru yanlış soruları gibi etkinliklerin yanı sıra şifreyi bulma, videoyla ilgili soruları cevaplama gibi öğrencilerin yaratıcılık becerilerini ön plana çıkaran farklı türde etkinliklere de yer verildi.

EĞLENEREK ÖĞRENEBİLECEKLER
Hazırlanan e-içerikler, öğrencilere oyunlaştırma yoluyla etkileşimli bir öğrenme fırsatı sağlamakta ve öğretim programına uygun çoklu ortam araçları ile öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri, öğrendiklerini kalıcı hâle getirebilecekleri, anlık geribildirim alabilecekleri alternatif bir öğrenme imkânı sunuyor.

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#BİLSEM#Bilim Ve Sanat Merkezleri#EBA

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