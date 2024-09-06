BİLSEM e-içerikleri yayında

Haberin Devamı

BİLSEM Destek Eğitim Programı’nda yer alan 419 İngilizce, 360 sınıf etkinliği ve 94 bilişim teknolojileri ve yazılım dersi e- içeriği, yıl boyunca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen e-içerik geliştirme eğitimlerine katılan öğretmenlerden oluşan ekipçe hazırlandı. Özel yetenekli öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılmak amacıyla hazırlanan e-içeriklerde eşleştirme, çoktan seçmeli, sıralama, okuduğunu anlama, doğru yanlış soruları gibi etkinliklerin yanı sıra şifreyi bulma, videoyla ilgili soruları cevaplama gibi öğrencilerin yaratıcılık becerilerini ön plana çıkaran farklı türde etkinliklere de yer verildi.

EĞLENEREK ÖĞRENEBİLECEKLER

Hazırlanan e-içerikler, öğrencilere oyunlaştırma yoluyla etkileşimli bir öğrenme fırsatı sağlamakta ve öğretim programına uygun çoklu ortam araçları ile öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri, öğrendiklerini kalıcı hâle getirebilecekleri, anlık geribildirim alabilecekleri alternatif bir öğrenme imkânı sunuyor.