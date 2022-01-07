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Bilmukabele nasıl yazılır? Bilmukabele kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Bilmukabele nasıl yazılır Bilmukabele kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Bilmukabele, sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım anlamı itibariyle önem taşıyan kelimeler arasında yer alır. Bu bakımdan Bilmukabele kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve buna göre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca Bilmukabele kelimesinin nasıl yazıldığı da önem arz etmektedir. Bilmukabele kelimenin nasıl yazıldığına dair tüm detayları derledik.

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Bilmukabele, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan gelmiştir. Bilmukabele kelimesinin anlamı ise karşılık olarak, ben de size manasına gelmektedir.

 Bilmukabele Ne Demek?

 Bilmukabele etimolojik olarak ''mukabele'' kelimesinden türetilmiş durumdadır. Arapçada karşılık olarak, katılıyorum anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir kişi bir konu hakkında görüş belirttiğinde bu konuda ortak fikre sahip olunduğu durumda ''bilmukabele'' diyerek cevap verilir.

 Bilmukabele TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

 Arapçadan dilimize geçen Bilmukabele sözcüğü genellikle ''bilmukavele'' şeklinde yanlış telaffuz edilmektedir. Aynı zamanda bu kelime bilmukavele şeklinde yanlış da yazılmaktadır. Bu kelimenin TDK'ye göre doğru şekilde kullanımı ise Bilmukabele şeklinde olması gerekmektedir.

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 Bilmukabele Cümle İçinde Örnek Kullanımı

 Hürmetlerimi sunarım. - Bilmukabele.

 Yaptıklarınız için teşekkür ederim. - Bilmukabele (Yani ben de sizin yaptıklarınız için teşekkür ederim manasında kullanılmaktadır.)

 Dilerim bu ehliyet sınavında başarılı olur hedefine ulaşırsın oğlum. - Bilmukabele babacığım. (Yani baba ve oğul ikisi de ehliyet sınavına girmekte ve bilmukabele kelimesiyle ben de sana başarılar dilerim manasında kullanılmaktadır.)

 Hayırlı bayramlar diliyorum. - Bilmukabele

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