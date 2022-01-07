Bilmukabele nasıl yazılır? Bilmukabele kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Bilmukabele, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan gelmiştir. Bilmukabele kelimesinin anlamı ise karşılık olarak, ben de size manasına gelmektedir.

Bilmukabele Ne Demek?

Bilmukabele etimolojik olarak ''mukabele'' kelimesinden türetilmiş durumdadır. Arapçada karşılık olarak, katılıyorum anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir kişi bir konu hakkında görüş belirttiğinde bu konuda ortak fikre sahip olunduğu durumda ''bilmukabele'' diyerek cevap verilir.

Bilmukabele TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

Arapçadan dilimize geçen Bilmukabele sözcüğü genellikle ''bilmukavele'' şeklinde yanlış telaffuz edilmektedir. Aynı zamanda bu kelime bilmukavele şeklinde yanlış da yazılmaktadır. Bu kelimenin TDK'ye göre doğru şekilde kullanımı ise Bilmukabele şeklinde olması gerekmektedir.

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Bilmukabele Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Hürmetlerimi sunarım. - Bilmukabele.

Yaptıklarınız için teşekkür ederim. - Bilmukabele (Yani ben de sizin yaptıklarınız için teşekkür ederim manasında kullanılmaktadır.)

Dilerim bu ehliyet sınavında başarılı olur hedefine ulaşırsın oğlum. - Bilmukabele babacığım. (Yani baba ve oğul ikisi de ehliyet sınavına girmekte ve bilmukabele kelimesiyle ben de sana başarılar dilerim manasında kullanılmaktadır.)

Hayırlı bayramlar diliyorum. - Bilmukabele