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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 02:46 | Son Güncelleme:

Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Türk - İslam Kültüründe öğrenmek, ilim sahibi olmak büyük bir önem taşır. Bu nedenle imkanı olup da ilim öğrenmemek en büyük ayıp ve kusurlardan biri sayılmıştır. Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle derledik.

Atasözüne göre alim kişilerin bile bilmediği şeyler vardır. Tıpkı bilgilerin kendisi gibi insanın yeni şeyler öğrenme isteği de hiç bitmemelidir.

Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp atasözü, insanın her zaman yeni bir şeyler öğrenebileceğini vurgular. Önemli olanın bilmemek değil, öğrenmeye çalışmamaktır. Kimse kimseyi bilmediği konular hakkında yargılamamalı. Asıl kötü olan ilim sahibi olmak için çabalamamak ve yerinde saymaktır.

Günlük hayatta da sıklıkla kullandığımız Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp atasözü, insanın her gün yeni bilgiler öğrenerek kendisini geliştirebileceği anlamına da gelir.

Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 1- Sorusunu cevaplayamadığını görünce bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp dedi.

 2- En azından öğrenmeye çalışıyorsun, bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.

 

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