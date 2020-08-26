Billur ne demek? Billur nedir? Billur TDK kelime anlamı

Günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden bir tanesi olan Billur kelimesi özellikle birçok kadının ismi olarak da ülkemizde kullanılmaktadır. Ancak bu kelime ile ilk defa karşılaşan kişiler kelimenin anlamını merak etmektedir. Billur kelimesini merak edenler kelimeyi araştırma ihtiyacı hisseder.

Billur Ne Demek?

Billur kelimesi dilimize oldukça fazla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Dilimize Arapçadan geçen billur kelimesi farklı anlamları bulunan bir kelimedir. Billur TDK'ya göre;

- Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim

- Koç yumurtası

- Duru, temiz ve akıcı olarak geçmektedir. Billur kelimesi oldukça sık kullanılan kelimeler arasındadır.

Kesme cam, kristal anlamına da gelmektedir. Aynı şekilde koç yumurtası şeklinde de kullanımı bulunmaktadır.

Billur kelimesi TDK kelime anlamı ise; bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim olarak geçmektedir. Böylece dilimizde en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi olan billur kelimesinin anlamını bilmek kişilerin daha doğru kullanımı için oldukça önemlidir. Aksi taktirde kelimelerin doğru kullanımının bilinmemesi kişilerin iletişim kurmasında sıkıntı yaratacak bir durum olabilir.