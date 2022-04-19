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Bilkuvve Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Bilkuvve Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bilkuvve Ne Demek, Ne Anlama Gelir Bilkuvve Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Çok bilinmeyen ancak farklı eserlerde karşılaşıldığı için merak edilen kelimeler arasında bilkuvve geliyor. Peki bilkuvve ne demek, ne anlama gelir? Bilkuvve kelimesinin TDK sözlük anlamını detayları ile derledik.

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Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan bilkuvve sözcüğü, aynı zamanda Türkçede yer alır. Bu konuda yerleşik bir sözcük olsa bile günlük yaşamda değerlendirilen bir sözcük değildir. Ancak özellikle birçok farklı eserde ve kaynakta karşılaşılan önemli kelimeler içerisinde yer alıyor. 

 Bilkuvve Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Tam bir anlamı olmamasına rağmen, özellikle cümle içerisinde yardımcı bir şekilde bilkuvve kelimesi kullanılır. Bu doğrultuda amaca uygun olarak cümlede yardımcı şekilde şu ifadeleri ile değerlendirilir; 

 - Düşünce ve fikir halinde

 - İş haline gelmek

 - Fiil durumuna gelmedi 

 Yukarıda verilen anlamları ile beraber Türkçede herhangi bir durumu anlatırken destek amaçlı değerlendirilir. Bu yönüyle cümle içerisinde karşı karşıya kalındığı vakit, daha iyi anlama imkanı ifadeleri üzerinden ele alınabilir. 

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 Bilkuvve Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bilkuvve kelimesi, ‘düşünce ve fikir halinde ya da iş haline gelmek’ gibi anlamlar üzerinden ele alınır. Taşımış olduğu bu adamlar ile beraber özellikle cümleye kuvvet katmak amaçlı ön plana çıkar. 

 ‘’Türkçemiz bir lisandır ki bilkuvve şamil olduğumu muhassenata dünyada en birinci lisan addolunmaya şayandır.’ (Namık Kemal) 

 Bu şekilde yukarıdaki örnek cümle de olduğu gibi kullanılan yabancı kökenli bir kelimedir.

 

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