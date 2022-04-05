Bilişsel Nedir, Ne Anlama Gelir? Bilişsel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Bilişsel sözcüğü, zeka ve algılama ile ilgili durumu ve kavramı anlatan bir kelimedir.

Bilişsel Nedir, Ne Anlama Gelir?

Daha çok tıbbi bir terim olan bilinen bilişsel sözcüğünün son zamanlarda gülük yaşamda da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle de ilgi çekmektedir. Bilişsel, biliş ile ilgili demektir. İngilizcesi "cognitive" olan bilişsel sözcüğü tıbbi bir terimdir. Bilişsel bilim de İngilizce de "cognitive science" olarak ifade edilir.

Bilişsel, biliş ile ilgili dendiği vakit bu defa "biliş" nedir sorusu ortaya çıkmaktadır. Biliş; bilmek, anlamak, algılamak, farkında olmak demektir. Biliş ile ilgilenen bilim dalına da bilişsel bilim adı verilmektedir.

Bilişsellik aralarında dikkat, bellek, dil kullanma ve anlama, öğrenme, değerlendirme, sorun çözme ve karar verme, gibi zihinsel yetileri oluşturan bir kümeyi tanımlamada kullanılan bilimsel bir terimdir. Bilişsel yetiye ise algı, dikkat, hafıza, odaklanmak örnek olarak gösterilebilir.

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Bilişsel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Bir sözcüğün anlamı araştırılırken ilk başvurulacak kaynak her zaman Türk Dil Kurumu sözlüğü olmaktadır. TDK sözlüğünde "bilişsel" kelimesi şu şekilde açıklanmaktadır:

Bilişle ilgili

Zekanın işleyişiyle ilgili

kognitif