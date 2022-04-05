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Bilişsel Nedir, Ne Anlama Gelir? Bilişsel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bilişsel Nedir, Ne Anlama Gelir Bilişsel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bilişsel sözcüğüne günlük hayatta zaman zaman rast gelmek olanaklıdır. Gerek televizyonlarda, gerek kitap ve dergilerde bilişsel sözcüğünü görmek olanaklıdır. Bilişsel sözcüğünün anlamı da merak konusu olmaktadır. İşte, bilişsel nedir, ne anlama gelir, bilişsel kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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 Bilişsel sözcüğü, zeka ve algılama ile ilgili durumu ve kavramı anlatan bir kelimedir. 

 Bilişsel Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Daha çok tıbbi bir terim olan bilinen bilişsel sözcüğünün son zamanlarda gülük yaşamda da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle de ilgi çekmektedir. Bilişsel, biliş ile ilgili demektir. İngilizcesi "cognitive" olan bilişsel sözcüğü tıbbi bir terimdir. Bilişsel bilim de İngilizce de "cognitive science" olarak ifade edilir. 

 Bilişsel, biliş ile ilgili dendiği vakit bu defa "biliş" nedir sorusu ortaya çıkmaktadır. Biliş; bilmek, anlamak, algılamak, farkında olmak demektir. Biliş ile ilgilenen bilim dalına da bilişsel bilim adı verilmektedir. 

 Bilişsellik aralarında dikkat, bellek, dil kullanma ve anlama, öğrenme, değerlendirme, sorun çözme ve karar verme, gibi zihinsel yetileri oluşturan bir kümeyi tanımlamada kullanılan bilimsel bir terimdir. Bilişsel yetiye ise algı, dikkat, hafıza, odaklanmak örnek olarak gösterilebilir. 

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 Bilişsel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Bir sözcüğün anlamı araştırılırken ilk başvurulacak kaynak her zaman Türk Dil Kurumu sözlüğü olmaktadır. TDK sözlüğünde "bilişsel" kelimesi şu şekilde açıklanmaktadır: 

Bilişle ilgili 

Zekanın işleyişiyle ilgili 

kognitif

 

 

 

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