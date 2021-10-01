Bilişim suçları örnekleri ve cezaları nelerdir? Bilişim suçları için nereye başvurulur ve nasıl tespit edilir

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Ülkemizde de bilişim suçları kapsamında anayasada birçok değişiklik yapılmıştır. Suçun niteliğine göre siber suçların cezası 6 aydan başlar.

Bilişim Suçları Örnekleri ve Cezaları Nelerdir?

1- Nefret söylemi:

İnternet ortamında nefret söylemi suçu, ikiye ayrılır. İlki, bireyin kişisel tercihleri, dili, dini ya da ırkı üzerinden tahkir edici beyanlarda bulunmaktır. Kişilerin hak ve özgürlüklerini sınırlayan açıklamalar yapmak ve müdahalelerde bulunmak da nefret anayasada nefret söylemi olarak tanımlanmıştır.

Nefret söylemi ile birlikte toplumsal linç kampanyası başlatmak ya da bu kampanyaların içinde fiili olarak rol almak da nefret suçları kapsamında değerlendirilir.

2- Dolandırıcılık:

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok işlenen siber suçların başında dolandırıcılık geliyor. Kişilere hatalı bilgiler verip kandırmak suretiyle maddi çıkar sağlamak hem adi suç hem de bilişim suçu olarak nitelendirilir. Başkasının bilgisayarına yasal olmayan yollardan girerek kişinin banka bilgilerine ulaşmanın, o bilgileri kartın sahibiymiş gibi kullanmanın cezası 3 ile 7 yıl arasında değişmektedir.

Başkalarına ait şifrelerin illegal yollarla öğrenilip değiştirilmesi, banka ve kredi kartlarının yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması ise nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir.

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3- Taciz:

İnternet ortamında en çok işlenen suçlardan bir diğeri de tacizdir. Bir kişiye sürekli olarak müstehcen içerikler ve görseller göndermek, karşı taraf istemediğini beyan etmiş olmasına rağmen o şahsa defalarca cinsel ilişki teklifinde bulunmak da bilişim suçudur.

Taciz, sadece cinsellik ile sınırlı değildir. Birini farklı farklı hesaplardan sürekli aramak, o kişiye sürekli olarak mesaj göndermek de taciz kapsamında değerlendirilir. Bu suçun cezası ise 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir.

4- Bilgi Hırsızlığı ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali:

Başkalarına ait özel bilgileri onun izni ve haberi olmadan başkalarıyla paylaşmak ya da yayımlamak, özel hayatın gizliliğinin ihlalidir. Ancak kişinin onayı olan bilgiler kamuoyu ile paylaşılabilir.

Diğer bilişim suçları ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Küfür ve Hakaret 2- Şantaj

3- Tehdit 4- Siber terörizm

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Bilişim Suçları İçin Nereye Başvurulur ve Nasıl Tespit Edilir?

Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, bilişim suçları için ayrı bir departman oluşturulmuştur. Söz konusu suçları şikayet ve ihbar etmek için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine başvuru yapmak mümkündür. Telefon ve mail yoluyla, internette tanık olunan ya da doğrudan doğruya maruz kalınan suçları yetkililere bildirmek de mümkündür.

Bilişim suçlarının tespiti için birçok farklı yöntem kullanılır. Şikayet edilen şüpheli kişinin ya da kurumun IP adresi takibe alınarak, tüm paylaşımları ve yazışmaları incelenebilir. Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimler, önce suç sonra suçlu tespiti yapar. Eğer internet üzerinden adi bir suç işlenmişse polisler ve bilirkişiler birlikte hareket edip delillere ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanır.

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Bu yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Şüphelilerin mail adreslerine ulaşmak.

2- Farklı farklı isimlerle açılan sosyal medya hesaplarının şifrelerine ulaşmak.

3- Kişi veya kurumların sayfalarında yaptıkları paylaşımları mercek altına almak.