Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü son yıllarda oldukça popüler ve öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilmekte olan eğitim alanıdır. Ekonomi, yönetim ve teknoloji alanındaki yenilikleri yakalama ve bu alanda yazılım ve teknik geliştirme ile ilgilidir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü teknolojinin ekonomi ve yönetimsel alanlarında yazılım geliştirme ve teknik detaylar ile harmanlanmasıdır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Nedir?

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü, bilim, teknoloji, yönetim ve ekonomi sorunlarını sürece dahil edilerek çeşitli teknik ve modellerin, yazılım ve araçların gelişiminin sağlanıp uygulamaya koyulması alanında uzman ve profesyonel elemanlar yetiştirmeye yarayan bölümdür.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümünün Amacı Nedir?

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümünün amacı ise; ülkemizin çağın gerisinde kalmaması adına önemli olan iletişim ve bilgi teknolojilerinin, bilimsel gelişmelerin ülkemizde ya da ülke dışında kullanımını sağlamaktır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü mezunu birçok iş olanağına sahip olmaktadır.

Bunlardan bazıları ise;

* Grafik programcısı

* Seo uzmanı

* Network sistem uzmanı

* Program yazılımı ve geliştirilmesi (programcı)

* Veri Analisti

* Ağ sistemleri uzmanı ve yöneticiliği

* Sistem analistliği ve tasarımcılığı gibi işler mezunların çalıştığı meslek dallarındandır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü bulunan tüm üniversitelerde 4 yıllık eğitim süreci verilmekte olup lisans derecesinde ve derslerin başarı ile geçilmesiyle tamamlanmaktadır. Ticari İlimler ya da Uygulamalı Bilimler fakültesinde eğitim görülmektedir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için gerekli olan üniversite sınavlarından geçerli ve yeterli puanı alıp doğru tercihlerle bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü eğitimi alınabilmektedir. Bu kısımda doğru tercih yapıp hangi üniversite de daha çok istediğiniz eğitimi alabilme olanaklarını değerlendirmeniz gerekmektedir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümünün öğretimi ise; üniversitelerin eğitimlerine göre farklılık göstermektedir. Kimi üniversiteler tamamen İngilizce olarak eğitim verirken bazı üniversiteler de bu değişkenlik gösterebilmektedir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü; Ülkemizde bütün üniversiteler iki oturumlu YKS, TYT ( Temel yeterlilik testi ), AYT ( Alan yeterlilik testi ) ile sınav sonuçlarına, puanlara ve tercihlere göre öğrenci alımı yapmaktadır. 4 yıl eğitim süresi olan bu bölüme sayısal puan türü dikkate alınarak öğrenci alımı yapılır. Temel yeterlilik testinden baraj puanı olan 150 ve üstü alınması halinde alan yeterlilik sınavına hak kazanılır ve burada da iyi puan alınırsa bu bölüme girmeye hak kazanılır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü derslerinden bazıları ise;

* Nesne tabanlı programlama

* Endüstri 4.0

* Bilgisayar ağları CISCO

* İşletim sistemleri yönetimi

* Bilgisayar programlama

* Algoritma geliştirme

* Kariyer ve yaşam programı

* Veri yapıları ve algoritma

* Görsel programlama

* Veri tabanı yönetimi gibi dersler alıp başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Bu bölümün iş olanakları oldukça geniş bir alan kapsamaktadır. Bu alanlardan bazıları ise kamu ya da özel sektör üzerinde rahatlıkla iş bulunabilmektedir. Bunların yanı sıra özel ya da devlet bankaları, kurumsal şirketler, yapay zeka gelişimi sağlayan şirketler ve oyun geliştiren şirketler içerisinde birçok iş imkanı bulunmaktadır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölüm mezunları bilişim sektörü içinde tüm firmalarda kolaylıkla iş bulabilmektedir. Ayrıca kamu ve özel sektörlerde bilişim alanında çalışabilmektedirler.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

* İstanbul Teknik Üniversitesi

* Kocaeli Üniversitesi

* Sakarya Üniversitesi

* Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

* Yakın Doğu Üniversitesi

* Doğu Akdeniz Üniversitesi