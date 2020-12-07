Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilişim ve iletişim ağının geliştirilmesinde önemli bir rol alan Bilişim Sistemleri Mühendisliği, son zamanlarda gençlerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, bilgi iletişim ağının geliştirilmesi ve bilgi işlem geliştirme, işletme ve yönetme işlerinin yanı sıra bilgisayar yazılım ve donanımı gibi alanlarda görev yapar.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bilişim sistemleri Mühendisliği bölümü, disiplinler arası bir bölümdür. Organizasyon ve bilişim sistemleri ile ilgilenen bu meslek dalı, hedeflere ve organizasyonel amaçlara ulaşabilmek için bilgi teknolojilerinin kullanımına odaklanır.

Bilişim Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Bilişim mühendisliğinin ve bilişim sistemleri, akademik olarak birbirine yakın bölümlerdir. Bilişim sistemlerinin konusu, bilgi sistemleri ve organizasyondur. Buna göre bilişim sistemlerindeki asıl amaç hedeflere ve asıl hizmetlere ulaşabilmek için bilgi teknolojilerinin doğru bir şekilde kullanılmasına odaklanmaktır.

Bilgisayar mühendisliği ile bilişim sistemleri Mühendisliği iki ayrı lisans dalı olmasına rağmen ortak bir temele dayanır. Bu nedenle bu iki lisans programının pek çok dersi de ortaktır. Bilişim sistemleri Mühendisliğini, bilgisayar mühendisliğinin işletmeye daha yakın olan bir alt dalı olarak tanımlamak da mümkündür.

Bilişim Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Bilişim Mühendisliği mezunu olan kişiler, kurumlarda bilgisayarlarla yapılan tüm işleri koordine eder. İşlerin planlanması, iletişim şebekesinin kurulmasını, gerekli tüm donanım ve yazılımların alınıp kurulmasını, bakımlarının yapılmasını sağlar. Aynı zamanda bu kişiler, iletişim şebekesinin kurulmasını, sistem mimarisini gerçekleştirebilecek farklı sistem entegrasyonlarını sağlayacak kabiliyete sahip olur.

Bilişim Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Bilişim Mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı durumlarda hazırlık sınıfının eğitime eklenmesi ile birlikte bu süre 5 yıla çıkabilir.

Bilişim Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bilişim mühendisliği okumak isteyen kişilerin güçlü bir sayısal zekaya sahip olması gerekir. Aynı zamanda pratik problem çözme yeteneğinin gelişmiş olması önemlidir. Bu bölümü seçecek kişilerin teknolojiyi sevip yakından takip etmesi, işinde başarı yakalamasına yardımcı olur. Üniversitede bu bölüme yerleşecek kişilerin üniversite sınavı sayısal puan türünden gerekli puanı almış olmaları gerekir.

Bilişim Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Bilişim Mühendisliği bölümü Türkçe okutulan bir lisans programı olmasına rağmen bazı üniversitelerde hazırlık sınıfında İngilizce okutuluyor.

Bilişim Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bilişim mühendisliği bölümü sayısal puan türüne göre öğrenci alıyor. ÖSYM’nin açtığı sınavlardan yeterli puan alan kişiler başarı sırasına göre bilişim mühendisliğine girmeye hak kazanıyor.

Bilişim Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Nesneye Yönelik Programlama

Mühendislik için Matematiksel Metotlar

Bilgisayar Programcılığı

Sayısal Mantık Tasarımı

Olasılık ve İstatistiksel Metotlar

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Mikroişlemciler

İşaretler ve Sistemler

Doğrusal Cebir

Elektrik Devreleri

Algoritmalar ve Veri Yapıları

Bilişim Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bilişim mühendisliğinden mezun olan kişiler, sistem mühendisi, teknoloji müdürü, uygulama geliştirme uzmanı ve ağ yöneticisi pozisyonunda özel ve kamu kurumlarında pek çok farklı pozisyonda görev yaparlar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bilişim mühendisleri, kamu ve özel kurumlarda firmaların ağ alt yapısını oluşturarak, bilgi işlem ve şirketin ağını büyütür. Bilgi işletim mühendislerinin çalışacağı başlıca alanlar;

Özel ve derler bankalarında

Şirketlerde Bilişim Departmanlarında

Büyük Ölçekli Üretim Atölyelerinde

Fabrikalarda

Bakanlıklarda

Yazılım şirketlerinde

Bilişim Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Bilişim mühendislerinin çalışabilecekleri özel ve kamu kurumunda pek çok alan bulunuyor. Bilgisayar ve teknolojinin yer aldığı her alanda bilişim mühendislerine ihtiyaç vardır. Aynı zaman bu bölümden mezun olan kişiler KPSS’ye girerek kamuda pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir.

Bilişim Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bilişim Mühendisliği ülkemizde İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi gibi pek çok üniversitede bulunuyor. Gençlerin en çok tercih ettiği bölümler arasında yer alan bu mühendislik bölümünü bitiren kişiler, “Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Diploması” almaya hak kazanır.