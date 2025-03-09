Bilişim projelerine destek zirvesi

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Bilişim alanında çalışma yürüten veya yürütmek isteyen öğrenciler ve danışman öğretmenler, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla 8-9 Mayıs’ta Ankara'da düzenlenecek GençTek Zirvesi'nde bir araya gelecek. Zirve, teknoloji ve dijital alandaki yeteneklerin sergilenmesi için önemli bir fırsat sunarken, yenilikçi fikirleri ve projeleri de buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bilişim ekosistemi içinde buluşturacak zirveye genctek.eba.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu ile katılım sağlanabilecek.

İHTİYAÇLARA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen genç bilişim ekosistemi GençTek, öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin desteklendiği, birbirleriyle ve paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin sağlandığı bir akran öğrenme modeline dayanıyor. bilişim alanındaki gelişmelere ayak uydurmak ve toplumun yeni ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretmek amacıyla yürütülen GençTek çalışmaları, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ankara, Manisa, Kayseri, İzmir, Uşak, Sakarya ve Eskişehir'de başarıyla tamamlanan GençTek toplantıları, tüm yurtta yaygınlaştırılmaya devam ediyor.

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BAŞVURULAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN ARACIĞILIYLA

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okullar, planladıkları çalışmalarıyla "kurum temsilcisi' olarak GençTek ekosistemine dahil olabiliyor. Çalışmalarını paylaşmak ve ekosistem içinde yer almak isteyen öğrenciler ise danışman öğretmen aracılığı ile başvuru yapabiliyor.