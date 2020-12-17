Bilirkişi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Bilirkişi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Bilirkişi olarak Adli Tıp Kurumu gibi farklılık gösteren kurumların çalışanlarına başvurulabileceği gibi ayrıca akademisyenlere yahut uzmanlığını ispat eden kişilere de danışılabilir.

Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi, savcı veya hakimlerin istekleri üzerine çalışma faaliyetleri yürüten ve uzmanlık alanına uygun ölçüde mahkemeye bilgi sunan kişidir. Bilirkişi olarak Adli Tıp Kurumu gibi farklı çeşitlilik barındıran durumdaki kurumların çalışanlarına başvuruda bulunulabileceği gibi ayrıca akademisyenlere yahut uzmanlığını farklı herhangi bir şekilde ispat etmeyi başarmış durumdaki kişilere de danışılabilir.

Bilirkişi Ne İş Yapar?

Bilirkişi, Savcı veya hakimlerin talepleri doğrultusunda uygun çalışma faaliyetleri içinde bulunur ve bu kişiler uzmanlık alanları kapsamında mahkemeye gerekli tüm bilgileri sunma görevi üstlenirler. Bilirkişi, savcı yahut hakim tarafından görevlendirilebilmektedir.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Mühendis, doktor, inşaat işçisi, elektrik teknisyeni gibi çeşitli meslekler veya işlerde çalışan kişilerin yanı sıra esnaf olan kişiler dahi bilirkişi olabilir. Ancak belirtilen pozisyonlardaki kişilerin bilir kişi olabilmeleri için yapılmış olan meslekte en az 5 yıllık tecrübeye sahip durumda olmak gerekliliği söz konusudur. Mesleğinde yeterli deneyime sahip olan her birey bilir kişi olma imkanına sahiptir.

Bilirkişi Olma Şartları Nelerdir?

Bilirkişi olmak için kişilerin bazı belli başlı şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu doğrultuda kişilerde olması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir;

- 25 ve üzeri yaşta olmak,

- T.C. vatandaşı olmak,

- Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı durumda olmamak,

- Meslekten atılmamış olmak ,

- Fiili ehliyete sahip durumda olmak,

- En az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip durumda olmak,

- Herhangi bir suçtan ötürü sabıka kaydının bulunmaması,

- Kendi arzusu dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

Bilirkişinin Görevleri Nelerdir?

Bilirkişi, savcı veya hakimler tarafından görevlendirilen kişilerdir. Özel veya teknik bir konuda uzmanlık sahibi olan bilirkişiler, görüşlerini yazılı veya sözlü olarak verirler. Bilirkişinin sorumluluğunda olan bazı görevler ise şu şekilde sıralanır;

- Mahkemeye davet edildiği ve bilgisine başvurulduğu konuda kendisine verilen görevi kabul etmek,

- Tarafsız olarak sorumlu olduğu görevini yerine getirmek,

- Görüşünü zamanında ilgili mahkemeye bildirmek,

- Kendisine verilen bir görevi başka birine devretmeden şahsen yapmak,

- Usule uygun şekilde yemin etmek,

- Yanlış veya hatalı görevlendirme gibi durumların söz konusu olması halinde mahkemeyi gerektiği şekilde bilgilendirmek.

Bilirkişi Maaşları Ne Kadar?

Bilir kişi maaşları hakkındaki bilgiler şu şekilde verilebilir;

- En Düşük Bilir Kişi Maaşları; 2.600

- En Yüksek Bilir Kişi Maaşları; 7.140

- Ortalama Bilir Kişi Maaşları; 4.620

Bilirkişi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Bilirkişi, akla gelebilecek herhangi bir konuda çok fazla bilgi sahibi olan kişidir. Örneğin; araba motoru tamirini iyi bilen bir tamirci veya inşaat işlerinden çok iyi düzeyde anlayan bir amele bilirkişilik görevini üstlenebilir. Bunun yanında otomobil fabrikasında üst düzey de görev yapan yöneticiler ile inşaat mühendisleri de bilirkişilik unvanına sahip olabilirler. Burada en önemli olan ayrıntı kişilerin kendi alanlarında uzman olmalarıdır. Her biri konusunda uzmanlaşmış durumda olan kişilerin iş imkanlarının en başında mahkemeler gelmektedir. Bunun en öncelikli sesi ise bilirkişi konumunda olan kişilerin, savcı veya hakimler tarafından görevlendirilmesidir. Bu sayede bilirkişiler için çok fazla çalışma olanağı söz konusudur.