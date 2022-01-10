Bilirkişi nasıl yazılır? Bilirkişi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bilmek ve kişi' kelimesinden türetilen diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Kişilerarası 2- Kişilik 3- Kişisel 4- Kişilik Analizi 5- Kişiliksiz 6- Kişileştirme Sanatı 7-Kişizade 8- Bilgili 9- Bilgiç 10- Bilge 11- Bilmezden Gelmek 12- Bilimsel

Bilirkişi Nasıl Yazılır?

Fiil soylu bir kelime (bilir - bilmek) ve isim soylu bir sözcüğün birleşmesinden oluşan bilirkişi, birleşik bir isimdir Alanında uzmanlaşmış olan kişilere bilirkişi denir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Bilirkişi

Bilirkişi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Uzman ve kompetan kelimeleriyle eş anlamlı olan bilirkişi sözcüğü, birleşik isimdir. Birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılması gerekir. Bilirkişi kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Bilirkişi - Doğru Kullanım

Bilir kişi - Yanlış Kullanım

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Bilirkişi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Hakim bilirkişi raporunu inceledikten sonra karar vereceğini söyledi.

(Doğru Kullanım)

2- Mahkeme davalı ve davacı arasındaki sorunu çözmek için bir bilir kişi atadı.

(Yanlış Kullanım)