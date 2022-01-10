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Bilirkişi nasıl yazılır? Bilirkişi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bilirkişi nasıl yazılır Bilirkişi kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Öz Türkçe bir kelime olan ''bilir'' sözcüğü, bilmek fiilinden türetilmiştir. Kişi sözcüğü ise şahıs, kimse ve eşhas kelimeleriyle eş anlamlıdır. Teknik beceri ya da uzmanlık gerektiren alanlarda eğitim almış kişilere bilirkişi denir. Hukukta ise anlaşmazlığa düşülen konulara çözüm getirmek için görevlendirilen yetkililer için aynı kelime kullanılır. Bilirkişi nasıl yazılır? Bilirkişi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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  Bilmek ve kişi' kelimesinden türetilen diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Kişilerarası 2- Kişilik 3- Kişisel 4- Kişilik Analizi 5- Kişiliksiz  6- Kişileştirme Sanatı 7-Kişizade 8- Bilgili 9- Bilgiç 10- Bilge 11- Bilmezden Gelmek 12- Bilimsel 

 Bilirkişi Nasıl Yazılır? 

 Fiil soylu bir kelime (bilir - bilmek) ve isim soylu bir sözcüğün birleşmesinden oluşan bilirkişi, birleşik bir isimdir Alanında uzmanlaşmış olan kişilere bilirkişi denir. 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Bilirkişi 

 Bilirkişi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Uzman ve kompetan kelimeleriyle eş anlamlı olan bilirkişi sözcüğü, birleşik isimdir. Birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılması gerekir. Bilirkişi kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Bilirkişi - Doğru Kullanım

 Bilir kişi - Yanlış Kullanım 

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 Bilirkişi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Hakim bilirkişi raporunu inceledikten sonra karar vereceğini söyledi.

 (Doğru Kullanım) 

 2- Mahkeme davalı ve davacı arasındaki sorunu çözmek için bir bilir kişi atadı.

 (Yanlış Kullanım)

 

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