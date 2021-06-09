Bilinç Nedir? İnsan Bilinci Seviyeleri Nelerdir? İnsan Bilinci Neden Kapanır?

Bilinçli zihin, zamanın herhangi bir noktasında farkında olduğumuz şeyden oluşur. İster zihnimizin önünde ister arkada olsun, şu anda düşündüğümüz şeyleri içerir.

Bilinç Nedir?

Bilinç, iç ve dış uyaranlara ilişkin farkındalığımızı tanımlar. İç uyaranlarla ilgili farkındalık; acı, açlık, susuzluk, uyku hali ve düşüncelerimizin ve duygularımızın farkında olmayı içerir. Dış uyaranlarla ilgili farkındalık, güneşten gelen ışığı görmeyi, bir odanın sıcaklığını hissetmeyi ve bir arkadaşın sesini duymayı içerir.

Düzenli olarak farklı bilinç durumlarını ve farklı farkındalık düzeylerini deneyimliyoruz. Hatta bilinci tam farkındalıktan derin uykuya kadar değişen bir süreklilik olarak tanımlayabiliriz. Uyku, göreceli olarak düşük fiziksel aktivite seviyeleri ve uyanıklık sırasında meydana gelen dinlenme dönemlerinden farklı olarak azalmış duyusal farkındalık ile işaretlenmiş bir durumdur. Uyanıklık yüksek düzeyde duyusal farkındalık, düşünce ve davranış ile karakterizedir.

Bu aşırılıklar arasında, hayal kurmayla ilgili bilinç durumları, alkol veya diğer uyuşturucu kullanımının bir sonucu olarak sarhoşluk, meditatif durumlar, hipnotik durumlar ve uykusuzluğun ardından değişen bilinç durumları vardır. Ayrıca tıbbi amaçlar için ilaç kaynaklı anestezi yoluyla bilinçsiz olma durumları da yaşayabiliriz. Çoğunlukla, tamamen uyanık olsak bile çevremizin tam olarak farkında olmayız.

İnsan Bilinci Seviyeleri Nelerdir?

Seviye: Hayatta Kalma Bilinci

Kişisel bilincin ilk seviyesi tamamen hayatta kalmakla ilgilidir. Hayatta kalmak için, vücudumuzu sağlıklı ve zinde tutmak için temiz havaya, suya ve sağlıklı yiyeceklere ihtiyacımız vardır. Bir yetişkin olarak hayatta kalma durumlarıyla nasıl başa çıkacağınız, bebekken aldığınız şartlanmaya bağlıdır.

Hayatta kalma mücadelesi gibi hissettiren herhangi bir şeye sahip olduğunuzda, çocukluktan itibaren korkuya dayalı sınırlayıcı inançlarınız tetiklenecektir. Endişeli ve duygusal olarak üzgün olabilirsiniz. Kaygınız, ihtiyaçlarınızı karşılamak için çevrenizi kontrol edemeyeceğinize dair sınırlayıcı inançtan kaynaklanacaktır.

Seviye: İlişki Bilinci

Kişisel bilinçliliğin ikinci seviyesi tamamen güvenlikle ilgilidir. Güvende hissetmek için sevildiğimizi ve korunduğumuzu hissetmemiz gerekir. Bir aidiyet duygusu hissetmemiz gerekiyor. Bir yetişkin olarak ilişki durumlarıyla nasıl başa çıkacağınız, çocukken aldığınız koşullanmaya bağlıdır. Geliştirmenin uygun aşamasında güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamada zorluk yaşarsanız, bir yetişkin olarak başkalarından şüphelenirsiniz. Ayrıca, sevildiğinizi hissetmediyseniz, muhtaç görünebilir veya beğenilmek isteyebilirsiniz.

Seviye: Benlik Saygısı Bilinci

Kişisel bilincin üçüncü seviyesi, toplumunuzda güvende hissetmekle ilgilidir. Kendimizi güvende hissetmek için, akranlarımız tarafından kabul edildiğini, saygı duyulduğunu ve otorite konumundaki kişiler tarafından kabul edildiğini hissetmemiz gerekir. Bir yetişkin olarak benlik saygısı zorluklarıyla nasıl başa çıkacağınız, gençken aldığınız şartlanmaya bağlıdır. Gelişimin farklılaşma aşamasında güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamada zorluk yaşadıysanız, bir yetişkin olarak kendinize güveniniz olmayacaktır.

Seviye: Dönüşüm Bilinci

İnsan bilincinin dördüncü seviyesi, özgürlük ve özerklik bulmakla ilgilidir. Biçimlendirici yıllarınız boyunca aldığınız ebeveyn programlamasının ve kültürel koşullanmanın ötesinde kim olduğunuzu keşfetmek isteyeceksiniz.

Seviye: İç Uyum Bilinci

İnsan bilincinin beşinci seviyesi, yaşamınızda anlam bulmakla ilgilidir. Bu bilinç düzeyinde soru artık "Ben kimim?" değildir. "Neden bu bedendeyim?" ve "Kendimi tam olarak nasıl ifade edebilirim?" gibi sorulara yönelmektir.

Seviye: Fark Yaratma Bilinci

İnsan bilincinin altıncı seviyesi, dünyada; ailenizde, işyerinizde, toplumunuzda veya ulusunuzda veya küresel toplumumuzda bir fark yaratmakla ilgilidir. Bu bilinç düzeyinde faaliyet gösteren bir liderseniz, amacınızı gerçekleştirme yeteneğinizin, başkalarıyla bağlantı kurma ve sizi destekleyenlerin işini kolaylaştırma yeteneğinizle güçlü bir şekilde koşullandırıldığını fark edersiniz.

Seviye: Hizmet Bilinci

İnsan bilincinin yedinci seviyesi, hediyelerini ve yeteneklerinizi; yapmak için doğduğunuz işi kullanmanıza izin veren amaca ya da işe özverili hizmetle ilgilidir.

İnsan Bilinci Neden Kapanır?

Bilim insanları yıllardır bu tip araştırmalar yapıyor. Bulunan sonuçlara göre aslında bilincimiz hiçbir zaman kapanmıyor. Sadece ufak tefek bilinç kayıpları yaşıyor gibi görünüyoruz. Örneğin, bayılma anı, uyuduğumuz zamanlar gibi dönemlerde bilincimiz kapalıymış gibi görünüyor. Fakat bilinç asla kapanmayan bir yapı, yalnızca unuttuğumuzu zannediyoruz.