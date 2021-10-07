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Bilimum ne demek, ne anlama geliyor? Bilimum kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Bilimum ne demek, ne anlama geliyor Bilimum kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Bilimum kelimesi günlük hayatta sıkça duyduğumuz ama pek çok kişinin anlamını bilmediği kelimeler arasında yer alır. Özellikle de internette, gazetelerde, dergilerde ve televizyondaki tartışma programlarında çok sık kullanılan bilimum kelimesinin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bilimum ne demek, ne anlama geliyor sizler için derledik.

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Bilimum kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, sosyal hayatta da sıkça karşılaştığımız sözcükler arasında yer alır.

 Bilimum Ne Demek?

 Bilimum kelimesi, dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, tamamı, topluca anlamına gelir.

 Bilimum Ne Anlama Gelir?

 Bilimum kelimesi, topluca, hepsi ve tamamı anlamlarında kullanan bir kelimedir. Bu kelime sosyal hayatta sıkça kullanılır.

 Bilimum Kelimesi TDK’ya Göre Ne Anlama Gelir?

 Bilimum kelimesi, çok sık kullanılan ve çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Bilimum kelimesinin TDK’ya göre anlamı ise, topluca, tamamı ve hepsi anlamına gelir. Bu kelime, dilimizde sıkça kullanılsa da anlamı pek bilinmeyen ve pek çok kişi tarafından araştırma yapılan kelimeler arasında yer alır.

 

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