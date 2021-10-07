Bilimum ne demek, ne anlama geliyor? Bilimum kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Bilimum kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, sosyal hayatta da sıkça karşılaştığımız sözcükler arasında yer alır.

Bilimum Ne Demek?

Bilimum kelimesi, dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, tamamı, topluca anlamına gelir.

Bilimum Ne Anlama Gelir?

Bilimum kelimesi, topluca, hepsi ve tamamı anlamlarında kullanan bir kelimedir. Bu kelime sosyal hayatta sıkça kullanılır.

Bilimum Kelimesi TDK’ya Göre Ne Anlama Gelir?

Bilimum kelimesi, çok sık kullanılan ve çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Bilimum kelimesinin TDK’ya göre anlamı ise, topluca, tamamı ve hepsi anlamına gelir. Bu kelime, dilimizde sıkça kullanılsa da anlamı pek bilinmeyen ve pek çok kişi tarafından araştırma yapılan kelimeler arasında yer alır.