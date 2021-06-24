Bilimsel Bilgi Nedir? Bilimsel Bilgi Kesin Midir Ve Değişir Mi? Bilimsel Bilgi Özellikleri Ve Örnekleri

Bilgiler bir çok farklı türe ayrılarak, farklı başlıklar altında incelenmektedir. Bilgi; gündelik bilgi, teknik bilgi, sanatsal bilgi, felsefi bilgi, dini bilgi ve bilimsel bilgi olmak üzere gruplara ayrılır. Bilimsel bilgi ise somut verilere dayalı bir bilgi türü olarak ifade edilebilir.

Bilimsel Bilgi Nedir?

Bilimsel bilgi, deney yolu ile elde edilmiş olan bilgiler olarak bilinmektedir. Bilimsel bilgi, bir takım gözlemlere ve deneylere bağlı olarak elde edilen bilgilerden meydana gelmektedir. Bilimsel bilginin evrensel ve bütüncül bir özelliğe sahip olduğu da söylenebilir. Bilimsel bilginin elde edilmesinde kullanılan asıl yöntem ise bilimsel teknikler olarak ifade edilebilir. Bilimsel bilgi evrenseldir ve dünyanın her yerinde geçerli olan bir bilgi türüdür. Tüm bunlara bağlı olarak aynı zamanda bilimsel bilgi bir önerme olarak da ifade edilebilir.

Bir bilginin bilimsel bilgi olabilmesi için bilimsel bir yöntemle elde edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda test edilebilir ve yenilenebilir olması gerekmektedir. Bilimsel bilginin konusunun da belirli olması önemlidir.

Bilimsel Bilgi Kesin midir ve Değişir mi?

Bilimsel bilgi her ne kadar deney ve gözlemlere bağlı olarak elde edilen bir bilgi türü olsa bile değişkendir. Buna bağlı olarak da bilimsel bilgi mutlak doğru değildir. Zamana bağlı olarak ortaya çıkan yeni deliller sayesinde de bilimsel bilgi değişikliğe uğrayabilir. Aynı zamanda bilimsel bilgi ortaya çıktıktan sonra aynı verilerin farklı şekillerde yorumlanmasına bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Sonuç olarak bilimsel bilgi kesin değildir ve değişir.

Bilimsel bilgi, önermelerden meydana gelir. Bilimsel bilginin oluşması için ortaya atılan tez, deney ve gözlemler ile bilimsel bilgi niteliğini kazanır. Ancak ileride kullanılacak başka yöntemler ile bilimsel bilginin değişebilir olması da gerekmektedir. Bilimsel bilginin güvenilir ve geçerli olması gerekmektedir. Bilimsel bilginin değişebilir olduğunu ifade etmek için kullanılan, sınanabilir ve yenilenebilir olması da en önemli özellikleri arasında yer almaktadır.

Bilimsel Bilgi Özellikleri ve Örnekleri

Bilimsel bilginin belirli özellikleri bulunmaktadır. Bilimsel bilginin ölçütü aslında yöntemsel olması olarak da ifade edilebilir. Bilimsel bilginin objektif ve tutarlı olması gerekmektedir. Öznel düşünceler, bilimsel bilgi niteliğinde değildir. Bilimsel bilginin eleştiriye açık olduğu da söylenebilir. Bilimsel bilginin bir takım özellikleri bulunmaktadır.

Bir bilginin bilimsel bilgi olduğunun en belirgin özelliği nesnel olmasıdır. Bilimsel bilgiler kişiye göre farklılık göstermez. Her koşulda herkes için farklılık gösteren bir bilgi türü olarak ifade edilebilir. Bilimsel bilginin gözlemlenebilir olması gerekmektedir. Bilimsel bilgi, gözlemlenebilir belgelerden oluşmaktadır ve somut belgelerdir. Bilimsel bilginin kesin ve değişmez bir bilgi olduğunu düşünmek hatalı olur. Yasa haline gelen birçok bilgi bile zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Hatta zaman içerisinde geçersiz hale gelebilir.

Bilimsel bilginin en bilinen özelliklerinden birisi de eleştirel olmasıdır. Aynı zamanda bilimsel bilgi evrenseldir, dünyanın her yerinde geçerli olan bilgiler olarak ifade edilebilir. Bilimsel bilgi, bütüncül bir özelliğe sahiptir. Tüm araştırmalarda farklı disiplinlerde bir arada kullanılabilen bir özelliğe sahiptir.

Bilimsel bilgiye örnek vermek gerekirse;

Suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir.

Maddenin halleri katı, sıvı ve gaz olarak bilinmektedir.

Sigara sağlığa zararlıdır.

Meyve şekeri fruktozdur.

Bir ürün azaldıkça fiyatı artar.