Bilim yarışmasına son başvuru 1 Mayıs’ta

Yarışmaya başvurular 1 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

BİRİNCİYE 15 BİN TL

“Yaşama Değer Kat” temasıyla düzenlenen yarışmada, kazanan öğrenciler para ödülü ile desteklenecek. Birinci olan ekibe 15.000 TL, ikinci olan ekibe 10.000 TL, üçüncü olan ekibe 7.500 TL, Bayer Özel Ödülü’nü kazanan ekibe de 5.000 TL ödül verilecek.

Yarışmaya, Türkiye genelinde lise ve dengi okul öğrencileri, www.liselerarasibilimyarismasi.bayer.com.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak katılabilecek. Yarışmaya başvuran projeler jüri tarafından “özgünlük”, “bilimsel yöntem”, “yararlılık”, “uygulanabilirlik”, “sunum” ve “sonuç” kriterlerine göre değerlendirilecek.