Bilim Tarihi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilim tarihi bölümü, tamamen disiplin gerektiren bir bölüm olmaktadır. Bu bölüm bilimin tarihini incelerken aynı zamanda tarihçilerin çalışmalarını da incelemektedir.

Bilim Tarihi Bölümü Nedir?

Günümüzde bilim tarihi bölümü doğal ve de sosyal bilimler dahil olmak üzere bazı bilim ve bilimsel bilgilerin gelişiminin incelenmiş olduğu akademik bir disiplindir. Ayrıca bilim, gerçek dünyadaki fenomenlerinin gözlemini, genel açıklamasını ve de tahminini vurgulamakta olan bilim adamları tarafından üretilmekte olan bilgi birikimidir. Bilimin tarihi yazımından daha ziyade, tarihçilerin çalışmaları sırasında kullanmış oldukları yöntemleri de incelemektedir.

Bilim Tarihi Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Bilim tarihi bölümü toplamda dört yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. Bu bölümde genel olarak bilimin tarihe göre geçirmiş olduğu gelişimi inceleyen bazı yetkin araştırmacıların eğitilmesi de amaçlanmaktadır.

Bilim Tarihi Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Günümüzde üniversite tercih dönemlerinde bilim tarihi bölümünü kendi listelerine eklemeyi hedeflemekte olan aday öğrenciler aşağıdaki dersleri görecektir. Bunlar;

Matematik Tarihi,

Bilim Tarihi,

Mantık,

İlkçağ Felsefe Tarihi,

Sosyoloji Tarihi,

Fizik Tarihi,

Latince,

Metin İncelemeleri,

Farsça,

Eskiçağda Bilim ve Teknik,

Arapça,

Tarih,

Türkiye’de Bilim ve de Teknoloji Mirası,

Bilim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi,

Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve de Teknoloji gibi pek çok dersi de 4 yıllık eğitim süresi içerisinde başarı ile birlikte geçerler ise Bilim Tarihi Lisans Bölümü Diploması sahibi olma hakkı kazanırlar. Bilim tarihi bölümü ülkemizde en fazla talep gören bölümler arasında yer almaktadır.

Bilim Tarihi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilim tarihi bölümü mezunları olan bilim tarihçileri, genel olarak bir bilgi kolunun gelişmesinde bir dönüm noktası olan ve de yeni teorik bir referans çerçevesinde oldukça önemli olan işler yapmaktadırlar. Ayrıca bilinen gerçeklerin çok yeni olan bir takım sistemlere de uygun hale getirilmesi amacı ile birlikte tarihi baz alarak düzenlenmesinden de sorumlu olmaktadır.

Bilim Tarihi Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Günümüzde bilim tarihi mezunlarının pek çok iş olanakları bulunmaktadır. Bilim tarihi mezunları olan kişiler her meslek dalında olduğu gibi kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu şekilde olursa iyi bir iş yerine girme imkanı bulabilirler. Bilim tarihi bölümü mezunları bilim tarihçisi unvanını almakta olan kişilerdir.

Birbirinden farklı olan bilim dallarında çalışmalarda başvurulacak olan bilginin dünden bugüne kadar ki yaşamış olduğu evrimlerin her aşamasının incelemesini de yapabileceği gibi, gerçekleştirilmekte olan bazı bilimsel çalışmaların bilim tarihine de sağlayacağı katkıyı değerlendirmekte söz sahibi olmaktadır.

Genel olarak bilim tarihçilerinin gerek üniversitede, araştırma merkezinde, bilim ve ya kültüre dayalı her türlü kurum ve kuruluşlarda araştırmacı sıfatı ile bulunabilirler. Bunların haricinde birde müzelerde ve de medya kuruluşlarında bilime katkılar sağlamak, elde edilen verilerin en geniş kitlelere ulaştırılması adına çalışmalarda da bulunabilirler. Bilim tarihçileri yani genel olarak pek çok kurum ya da kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilirler.

Bilim Tarihi Bölümü Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Nelerdir?

Bilim tarihi bölümü günümüzde bazı mesleki özellikleri kapsamaktadır. Bu özellikler; temel bilimlere ve de sosyal bilimler ile ilgili konulara merak duyulması, güçlü olan bir belleğe ve de analitik düşünme yeteneklerine sahip olması, bilimsel çalışmalardan her daim hoşlanmak gereklidir. Bilim tarihi bölümü mezunları olan kişiler yani bilim tarihçileri bu özellikleri taşıdıkları zaman işlerini yapmalarında herhangi bir sorun yaşamamaktadır. Buna ek olarak bilim tarihi bölümünden mezun olan kişiler bu bilim tarihçiliği mesleğinin gerektirdiği bazı önemli olayları bilirler ve o önemli olayları çevresindeki kişiler ile paylaşırlar.

Bilim Tarihi Bölümü Maaşları Ne Kadardır?

Bilim Tarihi bölümü maaşları günümüzde kamuda farklı, özel sektörlerde farklı olmaktadır. Devlet kurumlarında çalışmakta olan Bilim Tarihi mezunları maaşı genel olarak 3000 ya da 3500 tl civarında olur iken özel sektör için ise Bilim Tarihi maaşları genelde asgari ücret ile birlikte 2500 ya da 3000 tl arasında da değişmektedir. Bilim tarihi bölümü günümüzde yaygın olarak tercih edilen çok değerli bir bölümdür.