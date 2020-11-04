Bilim Olimpiyatları'na başvurular başlıyor

‘2020 İstanbul Bilim Olimpiyatları Yarışması’ birinci aşama başvuruları başladı. Çevrimiçi yapılacak olan sınava girmek isteyen öğrencilerin http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden sınav başvuru formu doldurarak sınav giriş kodu alması gerekiyor. Öğrenciler en çok iki branştan sınava girilecek. Sınava başvurular 15 Kasım saat 23.59’a kadar http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yapılacak. Sınav sonuçları ise 30 Kasım’da sınav giriş koduyla http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden öğrenilecek. Sınavın ikinci aşaması ise çevrimiçi sınavların sonuçlarına göre her branştan davet edilen öğrencilerin katılımıyla yapılacak.