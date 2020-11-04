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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Bilim Olimpiyatları'na başvurular başlıyor

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Bilim Olimpiyatları'na başvurular başlıyor
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Çevrimiçi yapılacak olan ‘2020 İstanbul Bilim Olimpiyatları Yarışması’ başvuruları başladı. 16-20 Kasım’da yapılacak yarışmanın son başvuru tarihi ise 15 Kasım. Sonuçlar 30 Kasım’da açıklanacak.

2020 İstanbul Bilim Olimpiyatları Yarışması’ birinci aşama başvuruları başladı. Çevrimiçi yapılacak olan sınava girmek isteyen öğrencilerin http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden sınav başvuru formu doldurarak sınav giriş kodu alması gerekiyor. Öğrenciler en çok iki branştan sınava girilecek. Sınava başvurular 15 Kasım saat 23.59’a kadar http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden yapılacak. Sınav sonuçları ise 30 Kasım’da sınav giriş koduyla http://istmem.meb.gov.tr/isbo/ adresinden öğrenilecek. Sınavın ikinci aşaması ise çevrimiçi sınavların sonuçlarına göre her branştan davet edilen öğrencilerin katılımıyla yapılacak.

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