İlk olarak bilinmesi gereken aslında bilim bir tür araştırmaların tümü olarak düşünülmelidir. Yani bu gün pek çok inanasın faydalandığı bilim aslında yine geçmişte yaşamış olan pek çok insan sayesinde olmuştur.

Bilim Nedir?

İlk olarak Bilim nedir? Bilimin amacı ve özellikleri hakkında bilgi nedir? Soruları sorulmadan yapılması gereken bilim ne zaman olduğu ve tarihinin bilinmesidir. Aslında pek çok insan bilim kavramını henüz yeni yeni duymaya başlamıştır. Çünkü daha öncesinde yapılan ve pek çok insanın bilim gözü ile akmadığı dal simya dalıydı. Bu dal oldukça net bir şekilde bireylerin daha çok hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan bir tür deneme yanılma bilimi dalı olmaktaydı.

Bu dalda üretilen ve hayat geçirilen şeyler elbette bilim ile alakalı olmaktaydı. Fakat zaman içerisinde bu dalların yani bu simya gibi deneme yanılma olan dalların güvenilirliği olmadığı görülmüştür. İlk olarak simya ile bilim arasında olan farkı göstermek için şu örneğin verilmesi odlukça normaldir. Bilim kısaca insanların hayatını kolaylaştıran neden sonuç bağlamında ve her türlü etkileri araştırılan bir türdür.

Fakat simya ise daha çok insanların hayatını kolaylaştırmaktan ziyade daha anlamlı şekilde farklılaştırmayı da amaç güden bir türdür. Eğer bireyim biri tarlasında olsun böceklerden rahatsız olduğunu düşündün. Bu durum sonucunda bir simyacı ile birlikte çalışarak bir tür kimyasal ilaç bu böcekler üzerinde kullanabilmektedir.

Fakat diyelim ki birey bu ilacı kullandıktan sonra tarlası ve ekinlerin de bazı aksaklıklar görmüş olsun. Yine bu sefer bireyin yapması gereken tek yol bilim alına başvurması olmaktadır. Çünkü birey simyadan faydalanmış ve zarar görmüştür. Birey bilim ile bu ilacın aslında bir hayvan yemek zincirini bozduğunu ve dolaylı yoldan ekinlerinin daha çok zarar gördüğünü göstermiştir. Yani bilim güvenli test edilebilir ve bilim ile bazı sorunların sonuçları görülebilmektedir.

Bilimin Amacı ve Özellikleri Hakkında Bilgi Nedir?

Özellikle bilimin amacı araştırıldığı zaman insanların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediği düşünülmelidir. Fakat bazı bilim adamları bu konuyu daha olumsuz ve tehlikeli olarak kullanabilmektedir. Bu duruma örnek verilmek gerekir ise atom bombası olmaktadır. Atom bombası aslında bilim sayesinde insanların hayatlarının da oldukça tehlikeli şekilde alabileceği görülmektedir. Bu nedenle aslında bilimin amacı sadece insan yaşamını kolaylaştırmak da diyemeyiz.

Bu durumlar haricinde bilim kümeli ilerleyen bir türdür. Yani aslında bilim tek bir birey tarafından oluşturulmamış daha çok öncekilerden oluşan bilgi birikimi ile meydana gelmiştir. Bireylerin en çok merak ettikleri bilimin amaçlarında biri ise insanoğlunu her zamanda daha ileri bir uygarlık haline getirmektedir. Bazı durumlarda ise daha çok devletlerin ve halkların kendilerini savunması için de bilim kullanılmıştır. Örnek vermek gerekir ise ikinci dünya savasında bu gün kullanılan pek çok bilim ürünü oluşmuştur.

İlk insanlar dünyaya gelmesi ile birlikte bilimin amacı hayatta kalmalarına yardım eden her şeydi. Yani ilk olarak ateşi keşfeden insan ile ateş de et pişirmeyi başaran bireyler son derece önemli bilim insanları olarak düşünülmektedir. Çünkü bu gün günlük yaşamda kullanılan pek çok durumun temelinde ateş bulunmaktadır. Diğer ve ardında gelen dünya tarihin en önemli icatlarında birisi ise yazının icadı olmaktadır.