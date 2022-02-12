‘Bilim kızı’ akademisi

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Projede her öğrenci bir kariyer mentorüne sahip olacak. Mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde iş mülakatı desteği alacak öğrenciler, aynı zamanda alanında uzman isimlerden akademik kariyerleri boyunca eğitimler alabilecek. Bu kapsamda, dünyada sayılı bilim insanlarından kabul edilen ve karadelik üzerine NASA’da çalışmalar yapan Astrofizikçi Feryal Özel de projeye katkı sağlayacak.

6 İL VE 15 ÜNİVERSİTE

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve PepsiCo tarafından başlatılan proje kapsamında, ilk etapta TEV tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana ve Kocaeli’nden toplam 15 üniversiteden 200 kız öğrenci belirlendi. Proje her yıl mezun olan öğrencilerin yerine yeni öğrenciler belirlenerek ilerleyecek. Projenin temel amacı ise bilim dünyasında ve eğitiminde kız öğrencilere gereken desteği sağlamak. Projede üniversite eğitimlerine devam eden 200 gence TEV bursunun yanı sıra öğrenimleri boyunca mentorluk hizmeti verilecek. Staj, kendi kariyer yollarını çizebilmeleri için rehberlik ve İngilizceyi geliştirmeleri için de destek sağlanacak.

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KIZLARIN HİKÂYESİNE RÜZGÂR OLUYORUZ

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Üniversite sınavlarında ilk 1000’e, 2 bine giren genç kızlarımız hak ettiklerinin daha altında eğitim alıyorlar. Bütün çabamız sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliğini tekrar gündeme getirmek ve bu konuda başarı elde etmek için. Bu anlamda Bilim Kızları Akademisi kendi hikâyesini yazmak isteyen kızların arkasında rüzgar oluyor” dedi.

NASA’DAKİ ASTROFİZİK UZMANI DA PROJEDE

Bilim Kızları Akademisi’nde seçilmiş 200 kız öğrenciye yol gösterici olmak için projede yer alan Astrofizik Uzmanı Feryal Özel şunları söyledi:

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“Böyle bir projenin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Kız öğrencilerin görünür ya da görünmez engellerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Toplumları geleceğe taşıyan bilim ve teknoloji gibi alanlarda kadınların yeteri kadar olmadığı bir dünyada refah dolu bir gelecek inşa edilemez. Yaşadığımız son iki yıla baktığımızda pandemiyi ele alırsak çözümün bilimden geldiğini görüyoruz. Aşılar, solunum cihazları, medikal giysiler gibi bir çok çözüm bilim alanından geldi ve aralarında Türklerin de bulunduğu birçok başarılı bilim kadınının inanılmaz katkıları oldu, olmaya da devam ediyor. Bu nedenle dünyanın daha iyi bir yer olması için bilime katkı sağlayacak daha fazla kadın yetiştirmemiz gerekiyor. Genç kızlarımızla çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ben kendi hayatımdaki tüm zorluklara rağmen yaptıysam siz daha iyisini yapabilirsiniz demek için buradayım.”