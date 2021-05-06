Bilim kaşifleri için e-kitap

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kâşifleri” çalışmasını “Ev ortamında geçen bugünlerde gençlerimizin ve çocuklarımızın merak duyarak, keyif alarak takip edecekleri yepyeni bir içerik daha hazırladık.” diyerek Telegram kanalından duyurdu.

SİZLERİ DE BEKLİYORUZ

Selçuk mesajında: “Bilim Kâşifleri” adlı e-kitap çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek. Geleceğin bilim insanlarını bu uçsuz bucaksız bilgi okyanusunda unutamayacakları bir yolculuk bekliyor. Her biri farklı alanlardan ilginç sorularla dolu içerikte meraklı kâşiflerimiz, zaman zaman siz velilerimizi de yanlarında görmek isteyebilirler. Bu yolculuğa gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte sizleri de bekliyoruz.” dedi.