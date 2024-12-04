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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, tarihe damga vuran şahsiyetlerin hayatını; bilim, kültür ve sanat dünyasına katkılarını öğrencilere görsel bir zenginlikle sunmak amacıyla ‘Bilim İnsanları Çizgi Roman Serisi’ çalışması başlattı. Çalışma kapsamında serinin ilk kitapları olan Evliya Çelebi, Harizmi, Cezeri ve Piri Reis çizgi romanları yayımlandı. Çizgi romanlarla, öncelikle ortaokul öğrencilerine söz konusu dönemlerin özelliklerini, siyasi, sosyal ve kültürel yaşantısını kavramalarını sağlayacak öğrenme deneyimi sunmak hedefleniyor. Çizgi romanlar, öğrencilerin yabancı dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkçenin yanı sıra İngilizce uyarlamaları ile birlikte hazırlanıyor.