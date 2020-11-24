Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği üniversiteleri gerekli olan bölümlerinde öğretimi yapılan bölümlerden bir tanesidir. Eğitim fakülteleri çerçevesinde eğitim veren bu bölümden mezun kişiler bilgisayarın detaylarını öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin bilgisayarları daha iyi tanımasını sağlamaktadır. Üniversiteye hazırlanan gençler bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü ile ilgili detayları merak etmektedir. Bu detayları merak eden öğrenciler konu ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Nedir?

Bilgisayar öğretmeni olarak da geçen bu bölüm öğretmenlikleri bilgisayar yazılım ve donanımın temellerini öğrenciler öğretmekle görevli olan kişilerdir. Bilgisayarın dolayısıyla internetin hayatımıza girmesi ile bu alanda gelişmeler meydana gelmeye başlamış bu da bilgisayar öğretiminin önemini ön plana çıkarmıştır. Bilgisayar Bilimleri ve bu bilimlerle ilgili teknolojik alanlardaki gelişmeleri öğrencilere aktaran öğretmenler bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak geçmektedir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Görevleri Nelerdir?

Bilgisayar öğretmeni olarak da bilinen bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında genel olarak öğrencilerin eğitimleri ile ilgilenen, öğrencilere bilgisayarın donanım ve yazılımlarını anlamaları için çalışmalarda bulunan öğretmenlere verilen isimdir. Bilgisayar öğretmeni olmak için üniversitelerin eğitim fakülteleri kapsamında 4 yıllık eğitim veren bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Hangi Dersleri Almakla Sorumludur?

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünde okumak isteyen öğrenciler üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinde yetiştirilmekte ve eğitim fakültelerinden mezun olmaktadır. Üniversiteye başladıkları ilk yıldan itibaren öğrencilere;

- Pedagojik formasyon dersleri

- Bilgisayar ve öğretim teknolojileri ile ilgili dersler öğretilmektedir.

- Bilgisayar programlama

- Çoklu Medya geliştirme

- Grafik tasarımı

- İnternet tabanlı uygulama geliştirme

- Öğretim teknolojileri alanında eğitsel uygulamalarda öğreneceklerdir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Mezunlarına Hangi Alanlarda Çalışabilir?

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü mezunları;

- Uzaktan eğitim firmalarında

- Web tasarımda

- Proje geliştirme birimlerinde

- Yazılım geliştirme firmalarında

- İlköğretim Okulları ve kolejlerde

- Bilgisayar destekli uzaktan

- Eğitim firmalarında

- Web tabanlı proje geliştirme birimlerinde

- Yazılım geliştirme firmalarında

- Bilgisayar destekli uygulama geliştiren firmalarda

- Bilgisayar destekli eğitim birimleri olan okullarda

- Web tasarım firmalarında

- Kurs ve eğitim firmalarında çalışabilmektedir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Bulunan Üniversiteler Hangileridir?

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ülkemizde birçok üniversitede bulunmaktadır. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü olan üniversiteler;

- Anadolu Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Boğaziçi Üniversitesi

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- İnönü Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi

- Bahçeşehir Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Bursa Uludağ Üniversitesi eğitim fakültelerinde bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü bulunmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Mezunları Maaşları Ne Kadardır?

Üniversitelerin eğitim fakültelerinde bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler gerek devlette gerek özel kurumlarda birçok alanda iş bulabilmektedir. Günümüz teknolojilerinin hızla gelişmesinden dolayı bu bölüm mezunlarına birçok alanda iş imkanı sağlanır. Bundan dolayı bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü mezunları özellikle kamuda ve özel sektörde istihdam edilen öğretmenlerin başında gelmektedir.

Kamuda öğretmenlik yapmak isteyen kişiler KPSS’de gerekli puanı aldıktan sonra ataması yapılır. Özel sektörde çalışan kişiler ise istedikleri alanda başvuru yaparak çalışmaya başlayabilir. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği maaşı ise genel olarak 3000 TL ila 5 bin TL arasında değişmektedir. Bu sebeple bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği mezunları kendilerini geliştirerek deneyim elde ettikten sonra daha yüksek Maaşlarla çalışabilir.