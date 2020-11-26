Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü öğrencileri ağ oluşturma, sistem yönetimi tasarlama ve internet geliştirme uygulamaları hazırlamaktadır.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Nedir?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü bilgisayar bununla beraber bilgisayar donanımıyla ilgili bütün işleri yapmaktadır. Bu lisans programında kişiler, deneyimli bir şekilde mesleği öğrenmektedir. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü kişilere sektörde birçok avantaj sağlamaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler özel veya kamu kuruluşlarında rahat bir şekilde çalışabilirler. Bu bölümü okuyan kişiler cihazların yapısını, ağlarını ve yazılım dillerini oluşturmaktadır. Aynı zamanda da belirli ağların veri tabanlarını bu bölümden mezun olan kişiler incelemektedir. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri mezunu olan kişiler akademik alanda da çalışabilirler.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümünün Amacı Nedir?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bilgisayarın sağladığı bütün avantajları diğer sektör gruplarına uygulamaktadır. Bununla beraber sektör içerisinde bulunan sorunları çözerek cihazların ağlarını, yazılım dillerini ve veritabanı verilerini incelemektedir. Bununla beraber bu bölümde okuyan kişiler programlama, ağ yapma, sistem yönetimi oluşturma ve internet için uygulama geliştirmektedir. Aynı zamanda da bu lisans programı içerisinde ağ hazırlama, sunucu yönetimi ve bilgi güvenliği gibi eğitimler oluşturulmaktadır. Bu bölüm içerisinde sistem analizi ve web sitesi geliştirme gibi eğitimlerde verilmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri mezunu olan kişiler, işletmelerin gerekli ihtiyaçlarına göre belirli durumlarda teknik destek vermektedir. Bununla beraber teknolojinin işe yansıtılması ve teknolojik aletlerinin işyerlerine adapte edilmesine yardımcı olmaktadır.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Kaç Yıllıktır?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü üniversite dört yıllık bir lisans bölümüdür. Kişiler üniversitenin şartlarına ve puan koşullarına uyarak rahat bir şekilde bu bölümde mezun olabilirler. Bu bölüm sadece sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü okumak isteyen kişiler matematik, fizik ve kimya gibi bölümlere ilgi duyması gerekmektedir. Bununla beraber teknik ve tasarım konularına da yatkın olmaları gerekmektedir. Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekildedir;

Analitik düşünce yapısı.

Matematik, fizik ve kimya bölümlerine ilgi.

Bilişim ve teknolojiye ilgi.

İletişim becerisi ve ekip çalışmasına uygunluk.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Öğretimi İngilizce midir?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü okumak isteyen kişiler lisans programı tercih ederken İngilizce veya Türkçe olarak bölümlerini tercih edebilirler. Bölümün lisans programı içerisinde akademik veya mesleki İngilizce dersleri bulunmaktadır.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır. MF derslerinden sınava girerek ve bu sınavda başarı göstererek kişiler bu bölüme giriş yapabilirler.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölüme kişiler matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde başarı sağlayarak girebilirler. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Veri Yapıları

İktisat

Nesneye Yönelik Programlama

Sayısal Devre Tasarımı

Dosya Organizasyonu ve İşlemleri

Yapısal Programlama

İnternet Programlama

Bilgisayar Mimarisi

Görsel Programlama

Bilgisayar Güvenliği

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri oldukça geniş bir iş alanı içermektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli sektörlerde iş bulabilirler. Bununla beraber herhangi bir şirketin bilgi işlem departmanında çalışabilirler. Aynı zamanda da devlet kurumlarında ve benzeri alanlarda da iş bulabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler web tasarımcısı, veritabanı yönetimi, program tasarlama ve benzeri alanlarda da iş yapabilirler.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Çalışma Alanları Nelerdir?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü mezunu olan kişiler şirketlerde, kamu kuruluşlarında ve çeşitli devlet memurluğunda ya da özel sektörde çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler web tasarımı işi veya ağ geliştirme işinde de çalışabilirler.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü okumak isteyen kişiler sınavda belirli bir başarı sağlayarak rahatlıkla bu bölümde okuyabilirler. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü olan üniversiteler ise şu şekildedir;

Bartın Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Burdur Üniversitesi

İhsan Doğramacı

Bilkent Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi