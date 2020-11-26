Bilgisayar Programcılığı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilgisayar programcılığı bölümü dersleri bilgisayar mühendisliğine benzemekte olup bu bölümde uygulamalı pek çok ders bulunmaktadır. Hemen hemen her üniversitenin meslek yüksekokulunda yer alan bilgisayar programcılığı bölümünden her yıl binlerce öğrenci mezun olmaktadır. Bilgisayar programcılığı bölümü en çok rağbet gören iki yıllık bölümlerden bir tanesidir. Hem normal tercih döneminde hem de ek tercih döneminde bilgisayar programcılığı bölümü en çok tercih edilen bölümler arasına girmiştir. Tercih dönemine girdiğimiz günlerde ise bilgisayar programcılığı araştırılan bölümlerden bir tanesi olmuştur. Peki, bilgisayar programcılığı bölümü nedir? Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan kişiler ne iş yapmaktadırlar? Bilgisayar programcılığı bölümünde hangi dersler görülmektedir? Bilgisayar programcılığı bölümündeki iş imkanları ve olanakları nelerdir? İşte bilgisayar programcılığına dair tüm detayları derledik.

Bilgisayar programcılığı bölümü bir ön lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavı ile eğitiminizi lisans eğitimine tamamlama şansınız bulunmaktadır. Bölüm öğrencilere çok geniş iş sahası sunar.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Nedir?

Bilgisayar programlarını en iyi şekilde kodlamak ve yazılım yazmanın temellerini atmak amacı ile oluşturulmuş olan bir bölümdür. Bilgisayar programcılığı ön lisans bir bölümdür. Bölümden mezun olmak için 2 yıllık bir eğitime tabi tutulmaktasınız.

Bilgisayar Programcılığı Bölümünün Amacı Nedir?

Yazılım bilen kalifiye eleman yetiştirmek ve bilgisayar programcılığına uygun olan programların yorumlanması ve öğrenilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir eğitim programıdır. Bilgisayar programcılığı bölümünün esas temel amacı yazılım yazabilecek kişilere bu sektöre kazandırmaktır. Bazı üniversitelerde ise akşam üniversitesi olarak da bilinen ikinci öğretim şeklinde bu bölümü hem sabah hem de akşam eğitimini sunmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar programcılığı mezunu özel sektörde geniş bir iş imkanı bulabilir. Yazılım şirketlerinde kalifiye yazılım elemanı olarak görev yapabilirler. Buralarda kodlar yazarak yeni programlar oluşturabilirler. Ayrıca yazılım bildiklerinden dolayı bilgisayar programlama kodlarına da hakim olan kişilerdir. Bilgisayar programlarına uygun en iyi yazılımları yazmak temel işleri arasında yer almaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Kaç Yıllıktır?

Bilgisayar programcılığı bölümü ön lisans bir bölüm olduğundan dolayı 2 yıllık bir bölümdür

Bilgisayar Programcılığı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Mutlaka iki yıllık olan baraj puanını aşmak gerekmektedir. YKS sınavında iki yıllık tercih yapacak adayların 150 olan baraj puanını aşmaları beklenmektedir. 150 baraj puanını aşan kişiler bilgisayar programcılığına tercih yapabilirler. Mutlaka iyi bir bilgisayar eğitimi ve iyi bir yabancı dilde bilmek önemlidir.

Bilgisayar Programcılığı Öğretimi İngilizce midir?

Bilgisayar programcılığı bölümünün öğretimi İngilizce değildir.

Bilgisayar Programcılığı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bilgisayar programcılığı bölümü sayısal puanı ile öğrenci almaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Matematik

- Programlama Görsel

- Veri Tabanı Yönetimi

- Web Tasarımı

- Bilgisayar Teknolojileri

- Ağ Sistemleri

- İnternet Programcılığı

- Nesneye Dayalı Programcılık

- Algoritma

Bilgisayar Programcılığı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunlar genellikle özel sektörde iş bulmaktadırlar. Özel şirketlerde bilgi işlem bölümünde personel olarak çalışabilirler. Ayrıca büyük yazılım şirketlerinde de yine bilgisayar programcılığından mezun olan kişiler istihdam edilirler. Bilgisayar programcılığı mezunları için geniş bir iş alanı bulunmaktadır. Bilgisayar programı yazan şirketler ve ofislerde bilgisayar programcılığı mezunları çalışabilirler.

Bilgisayar Programcılığı Çalışma Alanları Nelerdir?

Şirketlerin bilgi işlem bölümünde aynı zamanda yazılım şirketleri bünyesinde çalışabilirler. Bilgisayar programcılığı özel sektörde oldukça büyük bir iş alanı bulabilir. Buralarda ünlü şirketlerde ve firmalarda yine bilgisayar teknisyeni ya da yazılım elemanı olarak görev alabilirler.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Adıyaman Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- İbrahim Çeçen Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Aksaray Üniversitesi

- Alaaddin Keykubat Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Ardahan Üniversiesi

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

- Artvin Coruh Üniversitesi

- Onyedi Eylül Üniversitesi

- Bayburt Üniversitesi

- Bartın Üniversitesi

- Şeyh Edebali Üniversitesi

- Bitlis Eren Üniversitesi