Bilgisayar parçaları nelerdir ve ingilizce isimleri nedir? Temel bilgisayar bileşenleri ve özellikleri

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Bilgisayarın çalışması ve kullanılabilmesi için bir takım parçaların bir arada bulunması gerekmektedir. Parçaların birbirleriyle bağlantısı kurulduktan sonra ise bilgisayarın kullanılması mümkün olmaktadır. Bilgisayar parçaları değişiklik gösterse bile temelde bilgisayarın çalışması için gerekli olan parçalar aynıdır.

Bilgisayar Parçaları Nelerdir ve İngilizce İsimleri Nedir?

Bilgisayar parçaları bilgisayarın çalışması ve kullanılabilmesi için bir arada bulunması gereken parçalardır. İngilizce de bilgisayar kelimesinin karşılığı olarak computer kelimesi kullanılmaktadır. Bilgisayarın çalışması için olmazsa olmaz parçalardan birisi bilgisayar kasası olarak ifade edilebilir. Bilgisayar kasası bilgisayarın en değerli parçalarını içerisinde bulundurur. Bilgisayar kasasının içerisinde merkezi işlem birimci, anakart, güç kaynağı, mosfet, veri depolama kaynakları (hdd, ssd, sshd), bellek, ram, bios, ethernet kartı, modem ve benzeri birçok parça yer almaktadır. Bu durumda bilgisayar kasası bilgisayarın beynidir denilebilir. Bilgisayar kasasının İngilizce anlamı ise system unit / case olarak ifade edilebilir.

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Bilgisayar kasasından sonra bilgisayarın en önemli temel parçalarından birisi de monitör olarak bilinmektedir. Monitör, bilgisayarın ekranıdır. Kasadaki işlemlerin görüntüsünün yansıtıldığı ve görüntülendiği yer bilgisayarın ekranıdır. Bilgisayarın kullanılması için bilgisayarda monitör de bulunmalıdır. Monitörün İngilizce karşılığı ise screen kelimesidir.

Bilgisayarda işlem yapabilmek ve bilgisayarı kullanabilmek için olması gereken önemli iki diğer parça ise fare ve klavye olarak ifade edilebilir. Farenin İngilizce karşılığı mouse iken klavyenin İngilizce karşılığı ise keyboard olarak ifade edilebilir. Bilgisayardan çıkan seslerin duyulabilmesi için ise hoparlör veya kulaklık kullanılması gerekmektedir. Hoparlör kelimesinin İngilizcesi speakers iken kulaklık kelimesinin İngilizcesi headphones olarak bilinmektedir. Bilgisayarın kullanılabilmesi için gerekli parçaların bir arada kullanılması gerekmektedir. Kullanılan parçaların kalitesine göre doğru orantılı olarak bilgisayarın kalitesinin de bir artış gösterdiğini söylemek mümkündür.

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Temel Bilgisayar Bileşenleri ve Özellikleri Nelerdir?

Temel bilgisayar bileşenleri iki farklı kategoride incelenmektedir. Bilgisayar sistemini oluşturan iki ögenin donanım ve yazılım olduğunu söylemek mümkündür. Donanım bilgisayarın fiziksel olarak parçalarını oluşturan her türlü ürüne verilen isimdir. Donanım denildiği zaman;

Anakart (motherboard)

Sabit Disk (Hard Disk)

İşlemci/Mikroişlemci/Merkezi İşlem Birimi (CPU)

Bellek (RAM)

Ekran kartı, ses kartı, monitör, kasa, fare, klavye gibi parçalar ifade edilmektedir.

Monitör, bilgisayarda gerçekleşen işlemlerin gözle görülecek bir görüntüye dönüştürülmesini sağlayan parçadır. Monitör seçilirken ekrandaki görüntünün netliğine ve çözünürlüğüne dikkat edilmesi gerekmektedir.

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Anakart, bilgisayardaki tüm parçaları üzerinde bulunduran üründür. Aynı zamanda üzerinde bulunan parçalar arası geçişi de yine anakart sağlamaktadır.

İşlemci (CPU), bilgisayardaki komutların gerçekleştirilmesini sağlayan ve işlemlerin gerçekleşmesi için gerekli yerlere gönderilmesini sağlayan parçadır.

RAM, işletim sistemi üzerinde çalışan programların ve uygulamaların işlemci tarafından hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için bilgisayar açıkken depolandığı yerdir.

Hard-disk (Sabit Disk), bilgisayardaki verilerin depolandığı bölüm olarak ifade edilebilir. Kalıcı olarak saklamak istediğiniz dosyalar bu kısımda yer alır.

Fare, genellikle avuç içerisinde tutulan ve imleç yardımıyla bilgisayardaki hareketlerin kontrolünü sağlayan aygıttır.

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Klavye, bilgisayar ve bilgisayar kullanıcısı arasındaki iletişimi sağlayan aygıttır.

Ekran kartı, arabirimlerden anakart aracılığı ile bilgileri toplar. Topladığı bilgileri ise dönüştürerek monitörde görüntü oluşturulmasını sağlar.

Kasa, monitör dışında bilgisayarın tüm donanımlarını içerisinde bulunduran kutudur. Güç kaynağı, anakart, sürücüler, harddisk, işlemciler, fan gibi parçalar kasa içerisinde yer almaktadır.