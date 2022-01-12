Bilgisayar parçaları nelerdir ve ingilizce isimleri nedir? Temel bilgisayar bileşenleri ve özellikleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Bilgisayar parçaları nelerdir ve ingilizce isimleri nedir? Temel bilgisayar bileşenleri ve özellikleri

#Bilgisayar#RAM#Anakart
Bilgisayar parçaları nelerdir ve ingilizce isimleri nedir Temel bilgisayar bileşenleri ve özellikleri

Bilgisayar günümüzde oldukça popüler olarak kullanılmakta olan teknolojik bir cihaz olarak bilinmektedir. Bilgisayar çeşitli bir takım parçaların birleşimi ile meydana gelmektedir. Bilgisayar parçaları nelerdir ve İngilizce isimleri nedir? Temel bilgisayar bileşenleri nelerdir? Bilgisayarı oluşturan parçaları ve bu parçaların İngilizce isimlerini detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Bilgisayarın çalışması ve kullanılabilmesi için bir takım parçaların bir arada bulunması gerekmektedir. Parçaların birbirleriyle bağlantısı kurulduktan sonra ise bilgisayarın kullanılması mümkün olmaktadır. Bilgisayar parçaları değişiklik gösterse bile temelde bilgisayarın çalışması için gerekli olan parçalar aynıdır.

 Bilgisayar Parçaları Nelerdir ve İngilizce İsimleri Nedir?

 Bilgisayar parçaları bilgisayarın çalışması ve kullanılabilmesi için bir arada bulunması gereken parçalardır. İngilizce de bilgisayar kelimesinin karşılığı olarak computer kelimesi kullanılmaktadır. Bilgisayarın çalışması için olmazsa olmaz parçalardan birisi bilgisayar kasası olarak ifade edilebilir. Bilgisayar kasası bilgisayarın en değerli parçalarını içerisinde bulundurur. Bilgisayar kasasının içerisinde merkezi işlem birimci, anakart, güç kaynağı, mosfet, veri depolama kaynakları (hdd, ssd, sshd), bellek, ram, bios, ethernet kartı, modem ve benzeri birçok parça yer almaktadır. Bu durumda bilgisayar kasası bilgisayarın beynidir denilebilir. Bilgisayar kasasının İngilizce anlamı ise system unit / case olarak ifade edilebilir.

Haberin Devamı

 Bilgisayar kasasından sonra bilgisayarın en önemli temel parçalarından birisi de monitör olarak bilinmektedir. Monitör, bilgisayarın ekranıdır. Kasadaki işlemlerin görüntüsünün yansıtıldığı ve görüntülendiği yer bilgisayarın ekranıdır. Bilgisayarın kullanılması için bilgisayarda monitör de bulunmalıdır. Monitörün İngilizce karşılığı ise screen kelimesidir.

 Bilgisayarda işlem yapabilmek ve bilgisayarı kullanabilmek için olması gereken önemli iki diğer parça ise fare ve klavye olarak ifade edilebilir. Farenin İngilizce karşılığı mouse iken klavyenin İngilizce karşılığı ise keyboard olarak ifade edilebilir. Bilgisayardan çıkan seslerin duyulabilmesi için ise hoparlör veya kulaklık kullanılması gerekmektedir. Hoparlör kelimesinin İngilizcesi speakers iken kulaklık kelimesinin İngilizcesi headphones olarak bilinmektedir. Bilgisayarın kullanılabilmesi için gerekli parçaların bir arada kullanılması gerekmektedir. Kullanılan parçaların kalitesine göre doğru orantılı olarak bilgisayarın kalitesinin de bir artış gösterdiğini söylemek mümkündür.

Haberin Devamı

 Temel Bilgisayar Bileşenleri ve Özellikleri Nelerdir?

 Temel bilgisayar bileşenleri iki farklı kategoride incelenmektedir. Bilgisayar sistemini oluşturan iki ögenin donanım ve yazılım olduğunu söylemek mümkündür. Donanım bilgisayarın fiziksel olarak parçalarını oluşturan her türlü ürüne verilen isimdir. Donanım denildiği zaman;

Anakart (motherboard)

Sabit Disk (Hard Disk)

İşlemci/Mikroişlemci/Merkezi İşlem Birimi (CPU)

Bellek (RAM)

Ekran kartı, ses kartı, monitör, kasa, fare, klavye gibi parçalar ifade edilmektedir.

Monitör, bilgisayarda gerçekleşen işlemlerin gözle görülecek bir görüntüye dönüştürülmesini sağlayan parçadır. Monitör seçilirken ekrandaki görüntünün netliğine ve çözünürlüğüne dikkat edilmesi gerekmektedir.

Haberin Devamı

 Anakart, bilgisayardaki tüm parçaları üzerinde bulunduran üründür. Aynı zamanda üzerinde bulunan parçalar arası geçişi de yine anakart sağlamaktadır.

 İşlemci (CPU), bilgisayardaki komutların gerçekleştirilmesini sağlayan ve işlemlerin gerçekleşmesi için gerekli yerlere gönderilmesini sağlayan parçadır.

 RAM, işletim sistemi üzerinde çalışan programların ve uygulamaların işlemci tarafından hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için bilgisayar açıkken depolandığı yerdir.

 Hard-disk (Sabit Disk), bilgisayardaki verilerin depolandığı bölüm olarak ifade edilebilir. Kalıcı olarak saklamak istediğiniz dosyalar bu kısımda yer alır.

 Fare, genellikle avuç içerisinde tutulan ve imleç yardımıyla bilgisayardaki hareketlerin kontrolünü sağlayan aygıttır.

Haberin Devamı

 Klavye, bilgisayar ve bilgisayar kullanıcısı arasındaki iletişimi sağlayan aygıttır.

 Ekran kartı, arabirimlerden anakart aracılığı ile bilgileri toplar. Topladığı bilgileri ise dönüştürerek monitörde görüntü oluşturulmasını sağlar.

 Kasa, monitör dışında bilgisayarın tüm donanımlarını içerisinde bulunduran kutudur. Güç kaynağı, anakart, sürücüler, harddisk, işlemciler, fan gibi parçalar kasa içerisinde yer almaktadır. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilgisayar#RAM#Anakart

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi