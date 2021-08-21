Bilgisayar Neden Yavaşlar? Bilgisayar Yavaşlamasının Sebepleri Ve Çözümleri (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Bilgisayarların yavaşlamasının en önemli nedeni aktif olan uygulamaların yoğunluğudur. Bundan dolayı bu uygulamaların kapatılması gerekmektedir.

Mac Bilgisayar Yavaşlama Problemi Nasıl Çözülür?

Mac sistemli bilgisayarın yavaş çalıştığı düşünülüyor ise denetlenebilecek birkaç muhtemel neden bulunmaktadır. Bu nedenler ve çözümler ise şu şekilde ifade edilmektedir:

Bilgisayarın başlangıç diskinde yeterli bir boş disk alanı olmayabilmektedir. Disk alanını kullanmak mümkündür hale getirebilmek için, dosyaların diğer bir diske veya harici saklama aygıtının içerisine taşınması ve sonra artık gereksinim olmayan dosyaların başlangıç diskinden silinmesi gerekmektedir. MacOS, dosyalarının bulut içerisinde saklanarak ve artık ihtiyaç duyulmayan olmayan dosyaların tanımlanmasına yardımcı olarak bir saklama alanını en iyi biçime getirmeye yardımcı olabilmektedir.

Kullanılan herhangi bir uygulama Mac sistemini kolay bir şekilde kullanıma sunmasından dolayı çok daha fazla bellek gerektiriyor olabilmektedir. Mac içinde ne kadar belleğin mevcut olduğunu görebilmek için, elma menüsüne gidilir. Bu Mac hakkında yazan yazı seçilir ve sonra da genel bilgi bölümü içinde listelenmekte olan bellek miktarı denetlenir. Sistem ihtiyaçlarını öğrenebilmek için uygulama ile beraber gelen belgelere bakılması gerekmektedir.

Bilgisayarın belleğinin nasıl artırılacağını öğrenilmesi için, elma menüsü seçilir. Bu Mac hakkında yazan yazı seçilir. Ardından bellek yazan yere tıklanır. Sağ alt köşede yer alan bellek yükseltme yönergelerine tıklanması gerekmektedir. Ancak bu yöntem bazı bilgisayarlarda kullanılmayabilmektedir.

Mac ile uyumlu olmayan bütün uygulamalardan çıkılması gerekmektedir. Örnek olarak bir uygulama değişik bir işlemciye ya da grafik kartına ihtiyaç duyabilmektedir. Sistem gereksinimleri konusunda bilgi için uygulama ile beraber gelen belgelere bakmak gerekmektedir.

Bilgisayarın işlemcisinin görülebilmesi için, elma menüsüne gidilir. Bu Mac hakkında yazan bölüm seçilir, sonra da genel bilgiye tıklanır.

Bilgisayarın grafik kartının görülebilmesi için elma menüsü seçilir. Bu Mac hakkında yazan bölüm seçilir. Sonra ekranlar yazan kısma tıklanır. Bilgisayardaki grafik kartının ismi, pencerenin ortasında görüntülenmektedir.

Kullanılmayan uygulamalardan çıkılması gerekmektedir.

Diski ile ilgili sorun yaşanmaktaysa problemleri doğrulamak veya düzeltmeyi deneyebilmek için disk izlencesi kullanılmaktadır.

Belli bir uygulamanın ya da etkinliğin Mac bilgisayarından çok büyük bir talepte bulunup bulunmadığının görülebilmesi için etkinlik monitörü kullanılmaktadır.

Windows 7, 8 ve 10 Bilgisayarın Yavaşlama Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows 7, 8 ve 10 bilgisayarlarda yavaşlama sorunun çözülebilmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Sistem başlangıcı kapsamında bilgisayar yavaş başlıyor ise bunun en önemli sorumlusu genelde başlangıçta yüklenmekte olan uygulamalardır. Başlangıçta yüklenmekte olan uygulamaları Windows sisteminin msconfig aracı ile değiştirebilmek mümkün olmaktadır. Bunun dışında Autoruns gibi çok daha gelişmiş bir yazılıma da başvurulabilmektedir.

Parçalanmış sabit disk kapsamında; sabit diskteki dosyaların mevcut parçalarının diskin çeşitli bölgelerine yayılabilmesi, onların okunmasını ya da üzerine yazılmasını büyük oranda yavaşlatmaktadır. Diskinizin ne kadar parçalanmış olduğu görebilmek için Windows'ta C sürücüsüne sağ tıklanır. Ardından özelliklere basılır. Araçlar seçilerek şimdi birleştir yazan kısma tıklanır ve ekrandaki yönergeler izlenir.

Çok fazla geçici nitelikteki dosya birikintisi kapsamında ise; sabit disk % 90 oranında ya da daha fazla dolmuş olduğunda performans düşecektir. Bu durumda yapılabilecek en iyi teknik, Windows'un geçici olan dosyalarını silmek ve web tarayıcısının ön belleğini temizlemektir. Windows'un geçici olan klasörlerini temizlemek için CCleaner'dan yararlanmak mümkündür.