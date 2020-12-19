Bilgisayar Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Bilgisayar Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Bilgisayar mühendisi, yakın teknoloji takip eden ve bilgisayar için başta oyun olmak üzere farklı uygulamalara erişmek için farklı yazılım ve programları geliştiren kişidir. Bunun dışında bilişim ve bilgisayar sistemlerinin analizi ve yazıcı, modem gibi bilgisayar donanımlarının geliştirilmesi işlemi ile uğraşır.

Bilgisayar Mühendisi Nedir?

Özellikle bilgisayar kullanmayı seven çocuklar tarafından tercih edilen bilgisayar mühendisliği, klavye, modem, yazıcı, yazılım ve programlama gibi bilgisayar ile ilgili tüm konulara hâkim olan kişilerdir. Gerekli eğitimi aldıktan sonra meslek hayatına adım atacak olan bilgisayar mühendisleri, bilgisayar donanım ve farklı yazılımların gelişmesi ile tasarlanması alanlarına görev alabilmektedirler.

Bilgisayar Mühendisi Ne İş Yapar?

Bilgisayar mühendisi bağlı olduğu kurum ya da şirketlerdeki bilgisayar yazılım ve donanımlarındaki sorunları çözer. Aynı zamanda düzenli olarak uygulama veya oyun geliştirme konusunda atılım yapar. Bunun yanı sıra ekipmanların farklı testlerini gerçekleştirir ve bilgisayar korsanlarına karşı gerekli önlemleri alır.

Bilgisayar Mühendisi Nasıl Olunur?

Bilgisayar mühendisi olmak isteyen kişilerin öncelikli olarak herhangi bir üniversitenin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girmeleri ve üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir. Bu işlemden sonra bilgisayar mühendisi olunabilmektedir.

Bilgisayar Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Bilgisayar mühendisi olmak için gereken tek şart 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği üniversite bölümünden mezun olmak gelmektedir. Bu şartın yanı sıra iş bulmak için bilgisayar mühendislerinden istenen bazı önemli kriterler bulunabilmekte ve bu kriterler de şu şekilde sıralanmaktadır:

- Bilgisayar mühendisi olacak kişinin ilk olarak problem çözme konusunda ciddi bir yeteneğe sahip olması gerekmektedir.

- Uzun zaman konsantrasyonu koruyabilmek ve analitik düşünceye sahip olmak gerekir.

- Ekip çalışmasına yatkın olmak ve insan ilişkilerinde başarılı olmak gerekir.

- Yaratıcılık konusunda uzman olmak ve eleştiril düşüncesi olması gerekir.

- Mesleki açıdan gelen tüm yeniliklere ayak uydurmak ve bu yeniliklere sürekli açık olmak gerekir.

Bilgisayar Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Farklı alanlarda yazılım uzmanı veya analist uzmanı olarak sahalarda çalışabilecek olan bilgisayar mühendislerinin başlıca görevleri şunlardır:

- Yeni geliştirilen teknoloji araçlarını kullanabilmek ve bunların düzenli olarak testlerini yapmak.

- Bilgisayar donanımlarında meydana gelen sorunların gidermek.

- Mobil oyunlar için sürekli olarak yeni program ve yazılımlar oluşturmak ve bu yazılımları güncel tutarak, meydana gelebilecek olan sorunlara anında müdahale etmek.

- Bilgisayar donanım ve ekipmanlarını yeni teknolojiye uyarlamak ve bunların sorunsuz olarak güncellemesini yapabilmek.

- Bilgisayarların farklı yazılım ve uygulamalardan zarar görmemesi için ilgili şirketlerin bulut depolama hesaplarını düzenli olarak takip etmek ve sorunların oluşmasını engellemek.

- Yeni teknolojide üretilmiş olan anakartların doğrulama testini yapmak.

Bilgisayar Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Çeşitli kamu kurumlarında veya özel sektörde iş bulabilecek olan bilgisayar mühendisinin en düşük alacak olduğu ücret 2.380 TL’dir. Bilgisayar mühendisinin ortalama maaşı 5.000 TL, en yüksek bilgisayar mühendisi maaşı ise 7.820 TL olarak geçiyor.

Bilgisayar Mühendisi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Pek çok farklı meslek grubuna göre daha fazla çalışma imkanına erişebilen bilgisayar mühendisleri başta farklı devlet kurumlarında iş imkânı bulabilmektedir. Bunun yanı sıra özel sektörde çeşitli iş ilanları ile ilgilenen özel firmalarda ofis ortamlarında iş ortamına erişebilen bilgisayar mühendisleri buna ek olarak farklı iş sahalarında da aktif olarak görev alarak çalışma hayatına atılabilmektedir.