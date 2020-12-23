Bilgisayar İşletmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Bilgisayar İşletmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri yanında son yıllarda adını sıklıkla duymaya başladığımız bilgisayar işletmenleri, bilgisayar sistemlerinin en iyi şekilde çalışmalarını sağlamaktan sorumlu kişiler olarak biliniyor. Bununla birlikte görev tanımları çok daha kapsamlı işlemleri içeriyor. Bilgisayar işletmeni olmak isteyenler bu mesleği tüm detaylarıyla öğrendikten sonra kariyer tercihlerine yön veriyorlar.

Bilgisayar İşletmeni Nedir?

Bilgisayar işletmeni, kamu kurumlarında kullanılan bilgisayarlar ile teknik elemanların bakım ve onarımını üstlenen meslek mensubudur. Profesyonel olarak bu mesleği yapacak olan kişiler, atama usulü ile iş başına gelirler. Bilgisayar işletmenleri, yalnız bilgisayar işlemlerini yürütmezler. Bunun yanında bilgisayar sistemlerinin ve donanımlarının işleyişini yönetirler. Bu yönetim kapsamında ilgili sistem ve donanımların en iyi şekilde çalışmasını sağlarlar. Bilgisayar işletmenleri, aynı zamanda bilgisayara için oldukça önemli olan Office programlarını iyi derecede bilen ve kullanan kişidir.

Bilgisayar İşletmeni Ne İş Yapar?

Bilgisayar işletmeni, bilgisayar donanım sistemlerinin işleyişini, bakım ve onarımlarını üstlenen bilgisayar alanında bilgi ve deneyim sahibi olan kişidir. Görevleri esnasında mini bilgisayarlar, ana bilgisayarlar ve kişisel bilgisayar ağları dahil olmak üzere pek çok bilgisayar türü ile çalışmalarını gerçekleştirirler. Programları sürdürmek, bilgisayar terminallerine komut girişi yapmak, bilgisayarların rutin bakımlarını yapmak ve sayısız başka işler ile birlikte yazılım güncellemelerini kurmak başlıca işleri arasında yer alır.

Bilgisayar İşletmeni Nasıl Olunur?

Bilgisayar işletmeni olmak isteyenlerin üniversitelerin iki yıllık bilgisayar işletmenliği bölümünü başarı ile tamamlayarak mezun olmaları gereklidir. Üniversite deneyimi olmayanlar ise sertifika programlarına katılarak mesleğe adım atabilirler. Bilgisayar işletmeninin, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika ile atama işlemleri yapılır. Bilgisayar işletmeni olmak için onaylı sertifika koşulu mevcuttur. Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

En az lise mezunu olmak,

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından “Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası” almak,

Sertifikaya hak kazanmak için sözlü ve yazılı sınavdan 45 ya da üstü not almak,

Kamu Personel Seçme Sınavına girerek 70 ve üzeri puan almak,

Yukarıda sayılan şartları yerine getiren adaylar, kamu kurumlarına atanmak üzere ilan edilen kadrolara başvuruda bulunabilmektedir.

Bilgisayar İşletmeni Olma Şartları Nelerdir?

Eğitim ve sınav şartlarının yanında bilgisayar işletmenlerinde aranan kişisel nitelikler şöyledir:

Gerekli teknik donanıma sahip olmak,

Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,

Öz disipline haiz olmak,

Zaman yönetimi gibi organizasyonel becerilere sahip olmak

Erkek adaylar için asker yükümlülüğü bulunmamak; görevini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak.

Bilgisayar İşletmeninin Görevleri Nelerdir?

Çalıştığı kurumun ilgili departman yöneticilerine karşı sorumluluklarını özen ve dikkatle yerine getirmek,

Sorumluluğu altında bulunan bilgisayar ve diğer teknik donanımın düzgün çalışır hale gelmesini sağlamak,

Sistemde mevcut arızaları gidermek,

Bilgisayarlara veri girişini yapmak,

Teknik görevlerini zamanında yerine getirmek,

Kendisine verilen konular hakkında sunum hazırlamak,

Belirtilen işlerin teslim tarihlerine dikkat etmek,

Bilgisayar donanımlarını güncel tutmak,

Departman yöneticisi tarafından belirlenen metin, fotoğraf vb. belgelerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlamak,

Kurumun internet sitesi ile ilgili işlemleri yapmak.Yazılı ve basılı evrakların dijital ortama geçmesini sağlamak.

Bilgisayar İşletmeni Maaşları Ne Kadar?

Bilgisayar işletmenlerinin maaşları, kıdemlerine, çocuk sayısına ve eş durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aylık ortalama maaşları 4.500-TL’dir.

Bilgisayar İşletmeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Bilgisayar işletmenleri, kamu kurumlarında görev alabildikleri gibi isteklerine bağlı olarak özel sektörde de çalışabilirler. Denetim pozisyonuna geçme durumları da olabilmektedir. Kamu kurumları veya özel işletmelerde sistem kontrol uzmanı olarak çalışabilirler. Bilgi ve deneyimlerini artırarak daha üst pozisyonlara geçmeleri mümkün olmaktadır. Hastaneler, okullar ya da fabrikaların dijital ağından sorumlu personel olarak çalışmayı da tercih edebilirler.