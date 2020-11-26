Bilgisayar - Enformatik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilgisayar Enformatik çalışanları genellikle bilgi sistemlerini oluşturur ve yönetir ve uzmanlar, insanlar ve makineler arasındaki etkileşimlerde, veri toplama ve bilgiyi organize eden programların geliştirilmesinde uzmanlaşır.

Bilgisayar - Enformatik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Hızla gelişen bilgisayar enformatik mesleği, stratejik soruları verilerle yanıtlamalarına yardımcı olmak için, bilimsel veri analizi ve büyük ölçekli veri madenciliğinden birçok fikri işletmelerde hizmet veriyor. Bilgisayar enformatik; bilgisayar bilimi, istatistik, tasarım ve sosyal bilimler gibi alanların bir araya gelmesiyle oluşur.

Bilgisayar enformatik alanında hizmet verenler; sağlık veya spor gibi belirli bir disiplin veya endüstri bağlamında kullanıcı merkezli bir bakış açısıyla verileri ve bilgileri eyleme geçirilebilir bilgiye dönüştürürler. .

Bilgisayar Enformatik Bölümü Nedir?

Bilgisayar enformatik, bir organizasyonla ilgili veri ve kayıtların toplanması, organize edilmesi, depolanması, analiz edilmesi, korunması, alınması ve yönetilmesi sürecidir.

Bu alanda çalışanlar, kullanıcı deneyimini iyileştirebilecekler ve sonuçta şirket hedeflerine ulaşılmasına yol açan kritik bilgileri ortaya çıkarırlar.

Bilgisayar enformatik uzmanları, eğitimlerle sağlık hizmetleri, üretim, veri merkezleri, web sitelerinin geliştirilmesi, sosyal medya ağları veya çevrimiçi güvenliği içeren uygulamalarda uzmanlaşabilir.

Bilgisayar Enformatik Bölümünün Amacı Nedir?

Bölüm, dijital alanda uygulama geliştiricilerin kaliteli bir biçimde yetişmesini amaçlar. Kullanıcı merkezli bilgi ve veri sorunlarını çözmek için teknoloji bilişim becerilerini sorunları çözmek için kullanan nitelikli mezunlar verir.

Bilgisayar teknolojisi ve otomatik sistemler zaten toplumumuzun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu sektörün uzmanları bilgisayar teknolojileri ve sistemleri geliştirebilir ve bu gelişmeleri insan faaliyetlerinin çeşitli alanlarına tanıtabilir.

Bilgisayar Enformatik Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgi güvencesi, etik ve gizlilik çözümleri geliştirmek ve uygulamak bölüm mezunlarının iş tanımında vardır. Ayrıca kullanıcı ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçları karşılamak için yeni prototipler oluşturur, test eder. Elektronik kayıt programlarını geliştirir, yönetir ve değerlendirirken bir yandan da kullanıcı deneyimine odaklanan bilişim analizi ve görselleştirme çalışmalarını yürütür.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bilgisayar enformatik bölümü 4 yıllık eğitim verir. Bölüm lisans düzeyinde eğitimlere devam eder. Hazırlık olan üniversitelerde ise 5 yıllık bir eğitim süresi vardır.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bölümü okumak isteyenlerin yükseköğretime geçiş sınavına girmesi gerekir. İki aşamalı sınavın iki aşamasına da katılım sağlanarak gerekli sıralamayı elde etmeleri adaylardan beklenir.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Bilgisayar enformatik bölümü bazı üniversitelerde yabancı dil ağırlıklı eğitim veriyor. Yabancı dil ağırlıklı bölümlerin eğitim dili de genellikle İngilizce oluyor.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor

Bilgisayar enformatik bölümünde eğitim almak isteyen kişilerin sayısal ağırlıklı puan türüne sahip olmaları gerekiyor.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgisayar enformatik bölümünde; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yazılım Mühendisliğine Giriş, Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Mesleki İngilizce gibi dersler vardır.

Bilgisayar Enformatik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bilgisayar enformatik uzmanları, işgücü piyasası talepleri ve bu alandaki yüksek rekabet seviyesi dikkate alınarak iyi bir eğitimden geçmek durumundadır. Sağlıktan havacılığa kadar pek çok alanda iş olanakları vardır.

Bilgisayar Enformatik Mezunları Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Endüstri ve sanayi alanından tutun da havacılık ve eğitim sektörüne kadar pek çok alanda iş bulabiliyorlar. Bölümden mezun olanlar özel sektörde olduğu kadar kamu sektöründe de istihdam ediliyor.

Bilgisayar Enformatik Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Fabrika makinelerinin çalışmasına yardımcı olan, yüksek binalara asansör kontrol sistemleri sağlayan, havacılık makineleri ve robotlar için kontrol sistemleri geliştiren uzmanlar bu alanlarda kolaylıkla iş bulabilir. Mezunlar bilgiye ve veri analizine ihtiyaç duyulan her alanda çalışma imkanına sahiptir.

Bilgisayar Enformatik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Teknik üniversitelerde ve mühendislik fakültesi olan okulların pek çoğunda bilgisayar enformatik bölümünü bulabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Ege Üniversitesi bunlardan bazılarıdır. Ayrıca özel üniversitelerin bünyesinde de eğitimler veriliyor.