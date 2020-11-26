Bilgisayar Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilgisayar bilimleri bölümü donanımsal dersleri iptal edip yalnızca yazılımsal derslere odaklanmakta olan bir bölümdür. Genelde bilgisayar ile ilgili olan hesaplama işlemlerini ilgi altın almaktadır.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nedir?

Bilgisayar Bilimleri bölümü, bilgisayarların ve de hesaplama sistemlerinin incelendiği akademik disiplindir. Elektrik mühendislerinin ve bilgisayar mühendislerinin aksine, bu bilgisayar bilimcileri genel olarak yazılım ve ya yazılım sistemleri ile ilgilenirler. Bilgisayar bilimleri bölümünden mezun kişilerin meslek alanları; bilgisayar teori, tasarım, geliştirme ve ya uygulamalarını kapsamaktadır.

Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Nasıldır?

Bilgisayar Bilimleri bölümü, üniversitelerde eğitimleri verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bilgisayar bilimleri bölümü öğrencileri programları çözebilmek, bilgisayar donanımı ve ya bilgisayar yazılımının performansını incelemek amacı ile algoritmalar tasarlar ve de analiz ederler. Bu nedenle bilgisayar bilimleri bölümü ülkemizde ilgi duyulan bir meslek dalı olup eğitim sistemleri son derece kaliteli hocalar ile sağlanmaktadır.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ülkemizde üniversite tercihleri kapsamında bilgisayar bilimleri bölümlerine yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler aşağıdaki dersleri görmektedir. Bunlar;

Doğrusal Cebir,

Sayısal Geometri,

Bilgisayar Yazılım Sistemleri,

İstatistik ve Olasılık,

Veri Tabanı Yönetimi,

Bilgisayar Bilimleri,

Çok Değişkenli Veri Analizi,

İşletim Sistemleri,

Matematiksel Programlama,

Yapay Zeka,

Bilgisayar,

Nesneye Yönelik Programlama,

Metin ve de Web Madenciliği,

Kombinatoryal Hesaplama,

Mobil Programlama,

Bulanık Karar Sistemleri,

Aktüerya ve ya Risk Yönetimi,

Uzman Sistemler gibi pek çok dersten sorumlu olacaklardır.

Günümüzde bunlar ile daha fazla dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Bilimleri Bölümü Diploması alma hakkı kazanırlar. Bilgisayar Bilimleri bölümü, dünya üzerinde çok yaygın olan bölüm olmasına rağmen şuan ülkemizde bu isim ile sadece bir üniversitede yer alan yeni gelişmekte olan geleceği parlak bir bölümdür. Bu bölüm tek başına yer aldığı gibi bir de Matematik ile Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve de Bilgisayar Bilimleri şeklinde de yer almaktadır.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Bilgisayar Bilimleri bölümü az tanınan bir bölüm olmaktadır. Bölüm toplamda 4 yıllık bir lisans bölümü olup şu an Türkiye’de sadece Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitimi verilmektedir. Bilgisayar bilimleri bölümü için zorunlu İngilizce eğitimi gerekmektedir. Ülkemizde ilk ve tek olduğu için en iyi eğitim de hiç kuşkusuz ki bu bölümde gerçekleşmektedir. Geçen yıla kadar günümüzde Bilgi Üniversitesinde de yer alan bu bölüm bazı aksaklıklar nedeni ile kaldırılmıştır. Fakat son dönemlerde bu bölüme karşı artan ilgi sayesinde ilerleyen senelerde farklı üniversitelere de bilgisayar bilimleri bölümünün açılması beklenmektedir.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunu olan kişiler yapay zeka, bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağları, güvenlik, veritabanı sistemleri, sayısal analiz, insan bilgisayar etkileşimi, vizyon ile grafikler, programlama dili, yazılım mühendisliği, biyoinformatik ve de hesaplama teorisi üzerine genel olarak çalışmalar gerçekleştirirler. Bu sektörler her biri birbirinden değerli olan kaliteli ve bilgisayar bilimleri bölümünü okuyan kişilere güzel bir gelecek vaat eden bir meslek dalıdır. Bu nedenle son dönemlerde bu meslek dalına olan ilgi artmış ve kişiler daha çok tercih listelerinde bu bölüme yer vermiştir.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mezunlar İçin İş Olanakları Nelerdir?

Bilgisayar bilimleri bölümü mezunu olan bilgisayar bilimcileri iş imkanları konusunda çok geniş bir ağa sahip olmaktadırlar. Eğitimleri esnasında edindikleri oldukları bilgiler sayesinde bu kişiler; Bilgisayar ve de bilgi sistemleri yöneticisi, sistem analisti, veritabanı uzmanı, oyun programcısı, ağ mühendisi, medya programcısı, yazılım geliştirici, siber güvenlik yöneticisi ve de bilgisayar programcısı gibi pek çok alanda görevler üstlenebilirler. Birbirinden farklı birçok konu seçeneği olan kişiler tercih ettikleri alanlara göre çalışabilirler. Bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olan aday öğrenciler; sağlık hizmetleri sektöründe, üretim sektöründe, otomotiv sektöründe, güvenlik sanayii sektöründe, eğitim sektöründe, oyun sektöründe ve eğlence gibi pek çok sektörde kendilerine iyi bir çalışma alanı bulabilirler. Böylece diledikleri sektörel alanlarda mutlu bir şekilde çalışabilirler.