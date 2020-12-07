Bilgisayar Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (CSE) Programı, geniş müfredatı ve araştırma uzmanlığı ile önde gelen bilim ve teknolojiye hitap etmektedir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Bölüm, toplumun entelektüel sermayesini inşa etmek için Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği temellerini ilerletmek, geliştirmeyi amaçlar. Son teknolojiler hakkında kısmen endüstriyel standartlarda bilgi vermek ve araştırma ve geliştirmede tanınmış akademik kurumlarla işbirliği yapmak gibi misyonları içerisinde barındırır.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, temel araştırmadan uygulamalara kadar çok çeşitli disiplinlerde ve uzmanlık alanlarında eğitim ve araştırma yapar. Robotlar, biyometrik güvenlik, otonom arabalar, sanal gerçeklik ve yapay zeka artık sadece bilim kurgu değil, günlük hayatımızın bir parçasıdır. Bilgisayarlar tüm bunları ve daha fazlasını çalıştırarak, Bilgisayar Mühendisleri ve Bilgisayar Bilimi uzmanları tüm bunları geliştirir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Nedir?

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (CSE), algoritmaların analizi, programlama dilleri, program tasarımı, yazılım ve bilgisayar donanımı gibi hesaplama ile ilgili çeşitli konuları kapsar.

Bilgisayar Bilimleri mühendisliğinin elektrik mühendisliği, matematik ve dilbilimde kökleri vardır. Geçmişte Bilgisayar Bilimi, matematik veya mühendislik bölümlerinin bir parçası olarak öğretiliyordu ve son yıllarda ise ayrı bir mühendislik alanı olarak ortaya çıktı.

Bilgisayar Bilimi Ve Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Bilgisayar bilimi mühendisleri, bireysel mikroişlemcilerin, kişisel bilgisayarların ve süper bilgisayarların tasarımından, devre tasarımı ve onlara güç sağlayan yazılımların yazılmasına kadar, hesaplamanın birçok yönüyle ilgilenirler. Bilişim alanında her geçen gün daha gelişmiş cihazların tasarımını yapmayı amaçlarlar.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar bilimi ve mühendisliği bölümü mezunları, farklı endüstriler için yazılım uygulaması tasarlar ve geliştirir. Herhangi bir sektördeki yazılım, donanım ve ağları yönetir. PC'lerin ve dizüstü bilgisayarların donanım bileşenlerinin tasarımına ve geliştirilmesine dahil olur. Çevresel bilgi işlem cihazları için yazılım geliştirir. Windows gibi İşletim sistemleri için kod geliştirir.

Mühendislerin, güçlü algoritma ve veriler düzenleme becerisine sahip olması beklenir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Kaç Yılıktır?

Bilgisayar bilimi ve mühendisliği bölümü hazırlık dahil 5 yıllık eğitim verir. Fakat bazı üniversitelerde eğitim yılı hazırlık olmadığı için 4 yıl olabiliyor.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bölümü okumak için yapılan sınavda 100.000 sıralamasını tutturmak gerekir. Ayrıca Sınavda sayısal alanda başarı göstermek önemlidir. Problem çözme ve analitik düşünme becerisinin de yüksek olması gerekir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Bölümün dili genel anlamda İngilizcedir. Bazı okullar İngilizce hazırlık sınıfını da dahil etmektedir. Fakat farklı dillerde eğitim veren üniversitelerle de karşılaşmak mümkündür.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Hangi Puan Türüyle Öğrenci Alıyor?

Bölüm sayısal çıkışlıları ve bu alanda sınava girerek başarı kazanmış öğrencileri kabul ediyor. Lisede sayısal çıkışlı olmasanız da sayısal alandan yüksek bir puan elde etmeniz bölüme başvuru için yeterlidir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgisayar mimarisi ve organizasyonu, veritabanı sistemleri, elektronik, işletim sistemleri, ağ oluşturma, bilgisayar sistemlerinin temelleri, Java programlama ve web sitesi tasarımı, multimedya uygulamalar gibi dersler bölümde verilmektedir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bölümden mezun olan kişiler; donanım mühendisliği, yazılım geliştirici, BT mühendisliği, Mobil uygulama geliştirici ya da yazılım geliştirme ve test operatörü gibi alanlarda çalışma imkanına sahiptir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bölüm mezunları bilişim alanında hizmet veren üretici firmalarda çalışabilir. Ayrıca pek çok kurumda bilişim departmanında farklı görevlerde hizmet edebilirler. Özellikle Endüstriyel alanda hizmet veren firmalar bölüm mezunlarını istihdam eder.

Alan, mikroişlemcilerden yerleşik bilgi işlem cihazlarına, dizüstü ve masaüstü sistemlerinden süper bilgisayarlara kadar her türlü bilgi işlem üzerine odaklanır. Bu nedenle, mikroişlemcilerin nasıl çalıştığı, tasarlandığı ve optimize edildiği ile ilgili elektrik mühendisliği hususlarıyla ilgilidir. Bu da mezunların iş olanaklarını artırıyor.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Bilgisayar bilimi ve mühendisliği bölümü, sağlık sektöründen sanayi sektörüne otomotiv sektöründen yazılım sektörüne kadar farklı alanlarda iş imkanı bulabilir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bilgisayar bilimi ve mühendisliği bölümü olan üniversitelerin daha çok teknik üniversiteler olduğunu görebilirsiniz. Örneğin; ODTÜ, Yıldız Teknik, KATÜ, İstanbul Teknik gibi üniversiteler bunlar arasında yer almaktadır.