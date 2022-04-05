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Bilgin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Bilginin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Bilgin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Bilginin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Bilgin kelimesi oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Dilimizde kullanılan birçok kelimenin aynı zamanda eş anlamlılarının bulunduğu da söylenebilir. Siz de bilgin kelimesinin eş anlamlısını öğrenmek isteyebilirsiniz. Bilgin kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bilginin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 Bilgin kelimesinin yerine eş anlamlı kelimesinin kullanılması durumunda ise cümlenin anlamında bir farklılık meydana gelmez. Eş anlamlı kelimelerin yazılışı farklı olmasına rağmen sahip oldukları anlamları aynıdır. Bilgin kelimesinin yerine de cümlede eş anlamlı kelimesinin kullanılması durumunda cümlenin anlamı değişmez. 

 Bilgin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Bilgin kelimesinin yerine eş anlamlı kelimesinin kullanılması durumunda cümlenin anlamı aynı kalmaktadır. Bilgin kelimesinin eş anlamlısı ise alim olarak ifade edilebilir. Bilgin ve alim kelimeleri cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak bilinmektedir. 

 Bilgin kelimesinin yerine cümlede eş anlamlı kelimesi de kullanılabilir. Bilgin kelimesi ile aynı anlama sahip olan kelime ise alim olarak bilinmektedir. Bu durumda Bilgin kelimesinin eş anlamlı kelimesinin alim olduğunu söylemek mümkündür. 

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 Bilginin Eş anlamı ile Örnek Cümleler (TDK) 

Okumayı çok seven alim birisi olduğunu söyledi. 

Bu konularda oldukça alimdir. 

Alim kişilerin bilgilerine güven duyuyorum. 

Sende o alim ile tanışmama vesile olmuştun. 

Din alimi bize bu konu hakkında bilgi verebilir. 

Bu konuda alim olduğunu biliyorum. 

Kendisi oldukça alim bir kişi olarak tanınmaktadır.

 

 

 

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