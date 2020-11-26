Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde, arşivleme, dokümantasyon gibi çalışmaların ve bu alanda çalışacak personelin yetiştirilmesi üzerine kuruludur.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nedir?

Bilgi ve Belge Yönetimi gerek arşivleme ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, gerekse de kurum ve kuruluşların hizmetine bilgi ve belge sunmak üzere personel yetiştiren bir bölümdür. Bölüm, eğitim almış profesyonel kütüphaneciler yaratır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Amacı Nedir?

Bölüm, kütüphanelerde ve özel kurum ya da kuruluşlarda hem dokümantasyon çalışmaları yapacak hem de arşivleme işlerini üstlenecek personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olan insanlar çeşitli kişi ya da kurumların ihtiyaç duydukları bilgileri sağlarlar. Bu kurumlar kütüphaneler, dokümantasyon merkezleri ya da arşivler olabilir. Bu bilgilerin tamamı bu bölümden mezun olmuş kimseler tarafından edinilir. Gerektiğinde kayıt altına alınır, muhafaza edilir ve düzenlenir. Bu bölümden mezun olan kişiler tüm bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunarlar.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü bir lisans bölümüdür ve eğitim süresi de 4 yıldır. Bu 4 yıllık eğitim süresinde 8 yarıyıl bulunmaktadır. Aynı zamanda bölümün yer aldığı fakülteler değişkenlik gösterebilir. Bu fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Dil ve Coğrafya Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olabilir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü okumak için öncelikle üniversite sınavında eşit ağırlık puan türünde istenen puanları almak gereklidir. Ayrıca bölümü okuyacak kişinin işini severek yapabilmesi için bilgi ve belge alanına ilgi duyması gerekir. Örneğin kütüphanelere ve müzelere, belgeleri arşivlemeye meraklı biri bu bölümü rahatlıkla ve keyifle okuyabilir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü İngilizce midir?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü Türkiye ve KKTC olmak üzere toplam 11 üniversitede bulunmaktadır. Bu üniversitelerin tamamında eğitim Türkçe olarak verilmektedir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü, eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları, İngilizce, Tarih gibi temel eğitim derslerinin yanında pek çok bölüm ve alan dersi bulunmaktadır. Bu derslerden bazıları şunlardır:

l Belge Yönetimi

l Belge Kataloglama

l Müze Yönetimi

l Osmanlıca Belge Türleri

l Belge Koruma

l Bilişim Teknolojileri

l Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

l Araştırma Metotları

l Bilgi Organizasyonu ve Yönetimi

l Elektronik Belge Yönetim Sistemleri

l Kütüphanecilikte Bilgi Hizmetleri

l Medya Okuryazarlığı

l Bilgi Organizasyonu ve Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bilgi kirliliğinin önüne geçilebilmesi için Bilgi ve Belge Yönetimi gibi alanlarda eğitim almış, uzman kişilerin çalışması gerekmektedir. Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmuş bir personelin istihdam edilebileceği başlıca alanlar şunlardır:

l Arşivler

l Kütüphaneler

l Müzeler

l Bilgi Merkezleri

Tüm bunların dışında bu bölüm mezunları özel şirketlerde evrak takibi işlerini yürütebilirler. Aynı zamanda araştırma merkezlerinde dokümantasyon çalışmaları da yapabilirler. Müşteri memnuniyeti adına toplanan bilgilerin kayıt altına alınıp işlenmesi konusunda perakende satış yapan marketlerde de, bu bölüm mezunları iş imkanları yaratabilir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Tüm dünya bilgi çağına geçiş yapmış durumda. Bu yüzden de hem verilerin sınıflandırılması, hem analiz edilmesi, hem de gerektiğinde gerekli kurum ve kuruluş ya da ihtiyaç sahipleri ile paylaşılması gerekmektedir. Tüm bu işler de Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunlarının işidir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

l Ankara Üniversitesi

l Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

l Atatürk Üniversitesi

l Çankırı Karatekin Üniversitesi

l Hacettepe Üniversitesi

l İstanbul Medeniyet Üniversitesi

l İstanbul Üniversitesi

l Kastamonu Üniversitesi

l Marmara Üniversitesi

l Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi