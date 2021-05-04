Bilgi Nedir? Bilgi Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

İnsanlığın ilk yıllarından itibaren pek çok defa bilgiye ulaşmak için çaba gösterilmiştir. Bilginin en sağlıklı ve en doğal yolu kesinlikli deneyimleyerek örenmek olmaktadır. Fakat günümüzde birçok biliminin deneyim yolu ile öğrenilmesi hem zor hem de oldukça tehlikeli olabilmektedir.

Bilgi Nedir?

Bugün pek çok kişi tarafında bilgiye ulaşmak oldukça kolay olmaktadır. Fakat ilk insanlar için bu durum hem kolay değil hem de sağlıklı bir yolu olmamaktadır. Bilgiye ulaşma istediği insanların iletiye gitmesine katkı sağlayan oldukça önemli bir durum olmaktadır. Bugün pek çok kişi internet aracılığı ile bilgiye ulaşabilmektedir. Fakat ilk insandan yola çıkılması gerekir ise ilk insan dünyaya gelince barınma bilgisini edinir. Bu bilgiyi edinir iken genellikle dış ortamın oldukça tehlikeli olması göz önünde bulunmaktadır. Bu nedenle pek çok defa deneme ve yanılma yolunu bulmuştur.

Bu ilk insan barınmayı bulduktan sonra yemek yemsin gerektiğini hissetmiştir. Bu yemek yenilmesi için hangi bitkilerin sağlıklı hangisinin zararı olduğu bilgisini yine deneyerek öğrenilmektir. Fakat bu öğrenmeler oldukça zor ve tehlikeli yollar olarak bilinmektedir. İlk insanlıktan sonra kendi köy ve kendi şehirlerini oluşturan bireyler için oldukça önemli bir şey ise korunma olmaktadır. Bu korunmalar vahşi hayvanlar yan köylerin saldırısı şeklinde olabilmektedir.

Bu nedenle silah yapımının bilgisini edinmiştir. Devamında bireyler daha sağlıklı bir yaşamın elde edilmesi için bu sefer alet yapımına ilk adımını atmıştır. Bu süreden sonra yeni bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu insanların hayatlarını kolaylaştırmak için en önemli şey olan eşya yapımı olmaktadır. Bugün insanlığın bu denli gelişmesi ve oldukça yüksek bir eğitim seviyesine varmasının temel nedeni bu durum olmaktadır. Bugün pek çok kişinin aktif olarak kullandığı bilginin temeli aslında yılların birikimi şikelinde gelmektedir. Bu nedenle oldukça önemli ve oldukça gelişmiştir.

Bilgi Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Bugün pek çok kişinin farkında olmadan kullandığı pek çok bilgi bulunmaktadır. Bu bilgi çeşitlerinin ilki ise gündelik bilgi olmaktadır. Gündelik bilgi daha çok bireylerin günlük yaşamada kullandıkları bilgiler olmaktadır. Bu bilgiler sayesinde birey günlük yaşamada neyin doğru neyin yanlış olduğu kanısında oldukça kolay varabilmektedir. İkinci olan bilgi çeşidi ise teknik bilgi olarak bilinmektedir. Bu sistem aslında biraz dada hayatın içinden ve oldukça önemli bir bilgi olmaktadır.

Bu bilgi sayesinde birçok makine ve aletin çalışma prensibi belirlenmektedir. En çok tercih edilen yoların başında et ve eşya yapımını yapan üstatlar yapmaktadır. Bunun haricinde teknik bilgiyi mühendis gibi aletlerle bilimsel düzeyde ilgilenen bireyler de yapmıştır. Üçüncü bilgi türü oldukça az bireyin ilgilendiği ve oldukça az bireyin sahip olduğu sanat bilgisi olmaktadır. Bu bilgiye sahip olan bireyler oldukça önemli derecelerde bir bilgiye sahiptir.

Bu bilgi sayesinde pek çok resim ve yağlı boya yapılmaktadır. Bu resimler bugün oldukça ileri bir zekânın ürünü olarak kabul edilmektedir. Dördüncü ve son bilgi ise daha çok dini bilgi olmaktadır. Bu bilgiye sahip olan bireyler ise daha çok din ile alakaları oldukça detaylı bir bilgiye sahiptir. Daha çok insan ile karşılıklı çalışma imkanı olduğu için oldukça önemli olmaktadır.