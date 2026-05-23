Bilgi kapandı öğrenciler endişeli

Resmi Gazete’de 22 Mayıs’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince kaldırıldı.

YÖK: TEDBİR ALINIYOR

Kararın ardından YÖK tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulu’nun resmi iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz” denildi.

GARANTÖR MİMAR SİNAN

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin bundan sonraki aşamada belirlenecek garantör bir üniversitenin çatısı altında eğitim alması bekleniyor. Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü’nün daha önce yapmış olduğu açıklamaya göre; garantör üniversitenin 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) olarak belirlendiği iddia ediliyor. Faaliyetleri yasal olarak MSGSÜ’nün üstlenmesi bekleniyor ancak YÖK’e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; öğrenciler ve öğretim üyeleri için en faydalı çözümün bulunabilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda son duruma göre garantör üniversitenin hangisi olacağı henüz netleşmedi.





KAYYUM ATANMIŞTI

1996 yılında vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 20 binden fazla öğrenci, binden fazla akademisyen ile 8 fakülte, 3 enstitü ve 3 meslek yüksek okulunda toplam 150’den fazla program olduğu biliniyor. Üniversiteden bugüne kadar mezun olanların sayısı ise 70 binden fazla. Türkiye’de ‘vakıf üniversitesi’ modelinin ilk örneklerinden biri olan ve ilk kampusunu Kuştepe’de açan üniversite, daha sonra Dolapdere ve Santralistanbul kampuslarıyla büyüdü. Üniversite son olarak Can Holding bünyesine dahil olmuştu. 2025 yılında Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında Bilgi’nin bağlı olduğu vakıf yönetimine kayyum atanmıştı.

ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

BİZ NEREDE OKUYACAĞIZ

Bilgi Üniversitesi’nin kapatılma kararı üzerine öğrenciler, dün öğleden sonra okulda bir araya gelerek alınan kararı protesto etti. Öğle saatlerinden itibaren Bilgi Üniversitesi’nin Santral İstanbul Kampusu çevresinde polis ekipleri de yerini aldı. Okula giriş çıkışlar yalnızca öğrenci, akademisyen ve personel ile sınırlandırıldı. Mezunlar, veliler ve sendikaların okula girişini önlemek isteyen polis, okul çevresinde barikat oluşturdu. Okulun kapısı bir süreliğine kilitlenerek giriş ve çıkış engellendi. Ancak kampus içindeki öğrencilerin ve dışındaki mezunların yoğun tepkisi nedeniyle kısa bir süre sonra kapılar açıldı ve mezunların girişlerine izin verildi.

FİNALLERİMİZ VARDI

Hürriyet’e konuşan endüstri mühendisliği birinci sınıf öğrencisi, “Kararı dün gece arkadaşımdan öğrendim ve şoke oldum. Okula geçen yıl başladım. Aslında farklı bir vakıf üniversitesini tercih edecektim. Son anda fikrimi değiştirip Bilgi Üniversitesi’ni tercih ettim, şimdi pişmanım. Ne olacağını bilmiyoruz. Finallerimiz var, onlar olacak mı fikrimiz yok. Kimse açıklama yapmıyor” dedi.

NASIL MEZUN OLACAĞIZ

Hukuk fakültesi 4’üncü sınıf öğrencileri ise, “Bu yıl mezun olacağız. Verilen bu kararı doğru bulmuyoruz. Büyük bir bilinmezliğin içindeyiz. Hatta mezun olabilecek miyiz onu bile bilmiyoruz. Kaç yıldır emek veriyoruz” diye konuştular. Kararın ilk gününde okullarına gelen öğrencilerin tek gündemi ise bundan sonra ne olacağı sorusuydu. Öğrenciler vakıf üniversitesine yerleştikleri puanla başka bir devlet üniversitesine geçip geçemeyeceğini sorgularken bir kısmı da Mimar Sinan ya da farklı bir üniversitede derslerini nasıl alabileceklerini kara kara düşünüyor. Okul personeli ise, “Galiba işsiz kaldık. Maaşımızı alabilecek miyiz onu bile bilmiyoruz” diyerek alınan kararla ilgili bir açıklama yapılmasını bekliyor.