Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bilgi güvenliği teknolojileri bölümü, teknolojinin üst sınırlarda ve her yerde kullanıldığı günümüzde, önemli bilgi ve verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimlerin verildiği bir yükseköğretim bölümüdür. Bilgi güvenliğini sağlayabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Nedir?

Bilgi güvenliği teknolojileri bölümü, bilgi güvenliğini sağlamak, bu alanda çalışmaları yürütmek, olası sorunlara çözüm bulabilecek nitelikte meslek elemanı yetiştiren bölümdür. Bu eğitimi tamamlayan bireylerin çalıştıkları kurum ya da kuruluşlarda bilgilerin güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilmesi için gerekli teorik ve uygulama eğitimleri verilmektedir.

Bilgi güvenliği teknolojileri bölümünde eğitim almak isteyen öğrenci adaylarında disiplinli çalışma becerisi, ekip çalışmasına yatkın olması ve sorumluluk sahibi olması özellikleri aranmaktadır.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgi güvenliği teknolojileri bölümü mezunları çalışmakta oldukları kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda özel ve gizli kalması önemli olan bilgi ve belgelerin korunmasından sorumlu olurlar. Bilgi güvenliği uzmanı olarak işlerini yapmaktadırlar. Bu bilgilerin korunması günümüzde daha çok dijital ortamda olsa da evrak ve belge olarak ta yapılması istenebilir. Özellikle rekabetin çok fazla olduğu günümüzde ihale, anlaşma, teklif ve benzeri evrakların korunması istenebilir. Aynı zamanda mali ve hukuki işlemlerde önem arz eden bilgilerde mutlaka korunmak istenmektedir. Bu nedenle de bilgi güvenliği uzmanı son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler

Bilgi güvenliği teknolojileri bölümü okumak isteyen öğrencilerin tercih edebilecekleri üniversiteler şu şekildedir;

l BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -- (Gönen Meslek Yüksekokulu)

l BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -- (Genç Meslek Yüksekokulu)

l BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERÜNİVERSİTESİ (Ağlasun Meslek Yüksekokulu)

l HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Kırıkhan Meslek Yüksekokulu)

l ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu)

l KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Eskipazar Meslek Yüksekokulu)

l ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu)

l OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Düziçi Meslek Yüksekokulu)

l SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Güneysınır Meslek Yüksekokulu)

l SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Huğlu Meslek Yüksekokulu)

l ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

l (Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu)

l BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Vakıf (Meslek Yüksekokulu)

l İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Vakıf - (Meslek Yüksekokulu)

l İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ- Vakıf - (Gedik Meslek Yüksekokulu)

l İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - Vakıf --(İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu)

l OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-- (Meslek Yüksekokulu)

l TOROS ÜNİVERSİTESİ (Meslek Yüksekokulu)

l UFUK ÜNİVERSİTESİ - Vakıf --(Meslek Yüksekokulu)

Bölüm Dersleri Ve Eğitim Süresi

Bilgi güvenliği teknolojileri bölümü 2 yıllık (4 yarı yıl) sürede eğitimini tamamlayan ön lisans programıdır. Dersleri ise şu şekildedir;

l Siber Güvenliğe Giriş,

l Çoklu Programlama Dili,

l Güvenlik Ürünleri Yönetimi,

l Bilgi Teknolojilerine Giriş,

l Veri Tabanları ve SQL Dilleri,

l Sayısal Analiz ve Algoritmalar,

l Web Programlama Altyapıları,

l Güvenlik Olay Yönetimi,

l Bilgi Güvenliği Yönetimi,

l Güvenlik Ürünleri İzleme

Bu bölümü tamamlayan kişiler istemesi halinde DGS sınavına girerek çeşitli lisans programlarına geçiş yaparak lisans diploması alabilirler. Bu lisans programlarından bazıları şu şekildedir;

l Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,

l Bilgisayar Bilimleri,

l Bilgisayar Mühendisliği,

l Meteoroloji Mühendisliği,

l Yazılım Mühendisliği,

l Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

l Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

l Endüstri Mühendisliği,

l Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,

l Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

l Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,

l İstatistik,

l İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,

l Fizik Mühendisliği,

l Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,

l Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Mezunu İş İmkanları

Kamu ve özel kuruluşlarda bilişim ve bilgi güvenliği birimlerinde çalışma imkanları bulunmaktadır. Bu birimlerde de bilgi güvenliği uzmanı olarak bilgilerin korunmasından sorumlu olurlar. Büyük bir iş yüküne sahip şirket ve kurumlarda son derece önemli bir görevi üstlenirler. Bilgi güvenliği konusunda aldıkları eğitim ve çalışma disiplini ile oldukça başarılı bir şekilde çalışabilirler.