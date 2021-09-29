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Bilfiil ne demek? Bilfiil kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Bilfiil
Bilfiil ne demek Bilfiil kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Herhangi bir cümlede yardımcı olarak bilfiil kelimesi kullanılmaktadır. Günümüzde çok fazla değerlendirilen bir sözcük olmasa bile, farklı kaynak ya da eserlerde karşılaşılan bir kelimedir. Peki Bilfiil ne demek? Bilfiil kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Bilfiil kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür ve Türkiye'de yerleşik olarak bulunur. Özellikle Cumhuriyetin ilk dönemlerinde oldukça fazla kullanılan bir kelimeydi.

 Bilfiil Ne Demek?

 Değişik kelime ya da kelime grupları üzerinden bilfiil sözcüğünü ifade etmek mümkündür.

 - İş olarak

 - İş edinerek

 - Gerçekten

 - Eylemli olarak

 Bu şekilde yukarıdaki anlamları ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

 Bilfiil Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Bilfiil kelimesi cümle içerisinde zarf olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda genel olarak gerçekten, eylemli olarak ya da iş olarak ve iş edinerek anlamlarına sahiptir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin sözlük anlamı, ‘Eylemli olarak’ şeklinde öne çıkmaktadır.

 ‘’Ülke toprakları bilfiil işgal edilmiş durumda.’’

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 Görüldüğü gibi yukarıdaki cümlede olduğu gibi farklı cümleler içerisinde bu kelime kullanılabilir. Amaca uygun şekilde farklı yerlere tek başına ya da değerlendirilebilmektedir.

 

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#Ne Demek#TDK#Bilfiil